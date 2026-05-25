Preoții din Arhiepiscopia Bucureștilor au evidențiat provocările contemporane ale familiei la Palatul Patriarhiei

Preoții din Arhiepiscopia Bucureștilor au evidențiat provocările contemporane ale familiei creștine în cadrul Conferinței pastoral-misionare de primăvară desfășurate luni, la Palatul Patriarhiei.

Manifestarea a debutat cu slujba de Te Deum, oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, la Catedrala Mitropolitană „Sf. Spiridon” – Nou din București.

La evenimentul prezidat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel au participat Episcopul vicar patriarhali Varlaam Ploieșteanul, Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, precum și părintele Michael Tița, vicar eparhial.

În cuvântul de deschidere, Patriarhul Daniel a vorbit despre provocările pe care lumea contemporană le aduce în viața familiei creștine.

O realitate bisericească

Primul referat, intitulat „Vocația liturgică a familiei contemporane între provocări sociale și priorități spirituale. Coordonate ale dinamismului euharistic parohial”, a fost prezentat de pr. Silviu Tudose, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă din București.

În intervenția sa, părintele a subliniat că familia trebuie înțeleasă nu doar ca beneficiar al activității pastorale, ci ca realitate eclezială în sine: „Familia nu trebuie transformată în biserică, ea este deja o realitate bisericească”.

Referatul a analizat mai multe provocări ale lumii actuale asupra vieții de familie: pierderea ritmului liturgic al vieții, transformarea relațiilor într-o logică tranzacțională, hiperconectarea digitală, izolarea spirituală și criza demografică.

Despre efectele tehnologiei asupra vieții familiale, părintele a remarcat: „Paradoxul digital al familiei contemporane este acela că membrii ei sunt împreună fizic și separați comunional. Telefonul folosit în timpul mesei este atât un detaliu a lipsei bunelor maniere, cât și simptomul unei dezagregări mai profunde”.

Provocare și șansă de transformare

Al doilea referat a fost susținut de părintele profesor Radu Petre Mureșan și a avut tema „Pastorația familiilor care au copii cu nevoi speciale (dizabilități). Provocări și perspective pentru lucrarea Bisericii Ortodoxe Române”.

Pornind și din experiența personală de părinte al unui copil cu sindrom Down, preotul a pledat pentru o abordare teologică și pastorală mai profundă a dizabilității.

„Suntem convinși, așa cum au afirmat Sfinții Părinți, că fiecare persoană este chipul lui Dumnezeu și subiect al dragostei divine și ar fi o erezie să credem că Dumnezeu refuză dragostea Sa unei persoane umane sau o condiționează de capacitatea ei mentală sau intelectuală”.

Părintele a subliniat că persoanele cu dizabilități trebuie privite ca parte vie a comunității eclesiale: „Este important să credem că prezența persoanelor cu dizabilități într-o comunitate constituie deopotrivă provocare și șansă de transformare, maturizare pentru acea comunitate”.

Recunoașterea meritelor

Ultimul referat a fost susținut de pr. Narcis Stupcanu, slujitor la Parohia „Sfânta Vineri” Berceni din București, care a abordat tema autorității, jertfei și coresponsabilității în familia creștină.

La finalul lucrărilor, Patriarhul Daniel le-a mulțumit vorbitorilor pentru contribuțiile aduse și pentru reflecțiile pastorale oferite asupra vieții de familie în contextul actual. Preafericirea Sa le-a oferit preoților care au susținut referate Diploma și medalia Anului omagial al pastorației familiei creștine.

Conferința pastoral-misionară de primăvară continuă marți cu participarea clericilor din protopopiatele Ploiești Nord, Ploiești Sud, Câmpina, Urlați și Vălenii de Munte, precum și a preoților de caritate și militari.

