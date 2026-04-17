Patriarhul Daniel: Izvorul Tămăduirii este Hristos, însă dăruiește această putere vindecătoare și Maicii Sale

„Icoana Izvorului Tămăduirii ne arată foarte clar că Izvorul tuturor tămăduirilor este Hristos Domnul, însă îi dăruiește și Maicii Sale care se roagă această putere vindecătoare”, a explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel vineri, la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Preafericirea Sa a subliniat că înțelesul duhovnicesc al sărbătorii este prezentat în icoana Izvorului Tămăduirii.

„Maica Domnului are mâinile ridicate în rugăciune, iar Mântuitorul o binecuvântează cu ambele mâini. La rugăciunea ei, El răspunde cu binecuvântarea Harului Său”.

Două mari adevăruri ale sărbătorii

Părintele Patriarh Daniel a evidențiat că sărbătoarea Izvorul Tămăduirii ne descoperă două mari adevăruri.

„Hristos Cel înviat din morți este Izvorul tămăduirii noastre, mântuirii noastre. Și în limba greacă, și în limba latină, mântuirea înseamnă și vindecare sau sănătate, de aceea toate duminicile de la Sfintele Paști până la Rusalii sunt duminicile vindecărilor de neputințe sufletești și trupești”.

Preafericirea Sa a remarcat că Mântuitorul Iisus Hristos Cel înviat nu este indiferent față de neputințele oamenilor, ci vine în ajutor acolo unde este chemat „mai ales ca urmare rugăciunilor Maicii Sale și ale multor sfinți”.

„În al doilea rând, și Maica Domnului este Izvorul tămăduirii, ea fiind persoana umană cea mai apropiată de Fiul lui Dumnezeu”, a precizat Patriarhul României.

Agheasma de la Izvorul Tămăduirii

Părintele Patriarh Daniel a amintit că la această sărbătoare, în toate bisericile este săvârșită slujba de Sfințire a apei.

„Această apă sfințită se folosește când oamenii sunt bolnavi sau când se află în necaz. Ea trebuie folosită nu ca un element magic care vindecă automat, ci ea vindecă pe cei bolnavi, dacă este însoțită de rugăciuni către Mântuitorul Hristos Cel înviat din morți, către Maica Domnului și către toți Sfinții”, a atenționat Patriarhul României.

Preafericirea Sa a încheiat: „Dacă nu ne vindecăm prin apă sfințită de bolile trupești, să nădăjduim că ne vindecăm de bolile sufletești, de răutate, de ură, de invidie, de lăcomie, de vorbirea de rău a semenilor noștri”.

Foto credit: Ziarul Lumina