Patriarhul Daniel i-a primit miercuri, 24 decembrie 2025, în ajunul Crăciunului, pe slujitorii Catedralei Patriarhale, care au vestit Nașterea Domnului Iisus Hristos.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Agenția de știriBasilica.ro
Patriarhul Daniel i-a primit miercuri, 24 decembrie 2025, în ajunul Crăciunului, pe slujitorii Catedralei Patriarhale, care au vestit Nașterea Domnului Iisus Hristos.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
28 de copii participă la Tabăra de Vară „Sfânta Veronica” care a început joi la Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Prooroc Ilie” din Port Kells, Vancouver. Activitățile sunt organizate prin grija Pr. Corneliu-Iulian Dragomir,…
Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara a lansat un program de studii dedicat prevenirii și managementului integrat al obezității, anunță instituția într-un comunicat de presă. Programul, cu o durată de doi ani, este inițiat…
Copiii și tinerii pot descoperi patrimoniul literar românesc prin ateliere interactive organizate până în 31 august la muzeele din rețeaua Muzeului Național al Literaturii Române Iași, în cadrul programului „Vacanța mare la muzeu”. Activitățile combină…
Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a binecuvântat joi debutul noii ediții a simpozionului de istorie „Colocviile Putnei”, oficiind un Te Deum împreună cu Arhim. Melchisedec Velnic, starețul mănăstirii, și…
Prima serie de formare a voluntarilor ITO 2026 s-a încheiat miercuri la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, după trei zile de pregătire la care au participat aproximativ 170 de clerici și mireni. …