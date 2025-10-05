Patriarhul Daniel: Hristos ne învață că numai bunătatea smerită și darnică este starea sănătoasă sau sfântă a vieții creștine

„Acest îndemn al Domnului Iisus Hristos: fiți milostivi precum și Tatăl vostru milostiv este înseamnă că numai bunătatea smerită și darnică este starea sănătoasă sau sfântă a vieții creștine”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în cuvântul rostit duminică, cu ocazia Sfintei Liturghii oficiate la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

În Duminica a 19-a după Rusalii, Patriarhul României a explicat că îndemnul lui Hristos vine în contextul în care „numai bunătatea sau dărnicia ca iubire milostivă și iertătoare este conformă cu chipul lui Dumnezeu cel bun”.

„De aceea, Evanghelia de astăzi se încheie cu acest îndemn a Domnului Iisus Hristos: Fiți milostivi, precum și Tatăl vostru milostiv este. Aici este concluzia Evangheliei. Acest îndemn înseamnă că numai bunătatea smerită și darnică este starea sănătoasă sau sfântă a vieții creștine”.

„Cu alte cuvinte, Iisus Domnul ne învață că natura umană sănătoasă spiritual este natura umană curățită de patimi egoiste și sfințită prin Harul iubirii milostive. Aceasta este natura sau firea umană înălțată la asemănarea cu Dumnezeu cel Milostiv și Sfânt”, a precizat Preafericirea Sa.

Cum se îmbolnăvește un suflet

Patriarhul a explicat felul în care sufletele unor oameni devin bolnave de răutate: prin uitarea celor care au făcut bine și memorarea, pe termen lung, a celor care ne-au făcut rău.

„Deși iubirea de vrăjmași este poruncită de Domnul Iisus Hristos, totuși unii oameni se întreabă cum putem noi să iubim pe vrăjmașii noștri, dacă foarte adesea uităm chiar și pe cei care ne-au făcut mult bine. Uităm adesea pe părinții noștri care ne-au născut și ne-au crescut, pe învățătorii, pe duhovnicii, pe profesorii care ne-au format, pe conducătorii care ne-au promovat într-un rang mai mare”.

„Uităm repede pe cei ce ne-au ajutat în vreme de sărăcie, de boală, de necaz. În schimb, ținem minte multe vreme răul pe care îl a făcut cineva, cuvântul care ne-a jignit sau ne-a rănit, fapta pătimașă și vrăjmașă a celui care ne-a umilit sau ne-a păgubit”, a spus Patriarhul Daniel.

„Toate aceste forme de răutate ale altora față de noi sunt păstrate adânc și îndelung în memoria noastră cognitive și afectivă, astfel încât răutatea altora, memorată în noi, devine cu timpul răutatea noastră sau boala sufletului nostru. Sufletul care nu iartă și nu uite răutatea vrăjmașilor memorate în el, adică nu se descarcă de ea, nu este un suflet liber și nici sănătos”, a explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Ce fel de leacuri duhovnicești dorim?

În continuare, Patriarhul a lămurit felul în care Dumnezeu lucrează pentru a îndrepta oamenii răi.

„Oameni răi se schimbă în bine printr-o lucrare tainică, înțeleaptă sau pedagogică a Lui Dumnezeu, transformând o încercare, o boală, o suferință sau un accident grav din viața omului într-o atenționare care îl ajută pe om să înțeleagă că are nevoie de ajutorul Dumnezeu cel Milostiv”.

„Totuși când Dumnezeu ceartă pe cineva, El nu folosește certarea ca răzbunare, ci din dorința de a îndrepta pe cel păcătos pentru a dobândi mântuirea, adică iertarea de păcate și unirea lui cu Dumnezeu. Mai precis, când omul nu se îndreaptă prin leacuri duhovnicești dulci, Dumnezeu cel Milostiv permite și prezența leacurilor duhovnicești amare pentru a le libera pe om din robia răutății”.

Patriarhul îndeamnă să cerem sprijinul lui Dumnezeu, pentru ca atunci când trecem prin momente grele, să ne schimbăm pentru a deveni „milostivi și iertători ca Dumnezeu și să putem iubi pe vrăjmașii noștri. În acest sens, avem nevoie de ajutorul Harului Divin, chiar și pentru a rosti și împlini cuvintele: Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri din rugăciunea Tatălui nostru”.

Foto credit: Ziarul Lumina