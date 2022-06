Patriarhul Daniel despre sfințirea Bisericii „Sf. Ștefan cel Mare” din Viena: Arată frumusețea spirituală a României (RO/DE)

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis sâmbătă un mesaj cu prilejul sfințirii Altarului Bisericii Pogorârea Sfântului Duh, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare şi Sfântul Ierarh Martin de Tours a parohiei ortodoxe româneşti din Sectorul 2 al Vienei.

Ctitoria românilor din Viena este „emblemă a frumoasei colaborări cu autoritățile vieneze” și va oferi prilejul de a lega noi prietenii și de a arăta frumusețea și bogăția spirituală a României, transmite Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

O nouă poartă a cerului în oraşul Viena

Înaltpreasfințiile şi Preasfințiile Voastre,

Stimaţi reprezentanți ai comunităţilor creştine din Austria,

Stimați reprezentanți ai Guvernului austriac şi ai oraşului Viena,

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinți,

Iubiți credincioşi şi credincioase,

În ultimele două decenii, nevoile spirituale ale românilor aflaţi departe de Ţară au determinat Biserica Ortodoxă Română să aibă ca prioritate pastorală întărirea comunităţilor româneşti din jurul graniţelor ţării şi din diaspora română, o realitate nouă care a căpătat o amploare nemaiîntâlnită în istoria poporului român.

Astăzi, în ajunul marii sărbători a Pogorârii Sfântului Duh, trăim bucuria sfințirii Altarului unei biserici de zid, construită din temelie de Parohia ortodoxă română „Pogorârea Duhului Sfânt” şi „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, într-un loc central al Vienei, un oraş amprentat de o prezență multiculturală și deschis spre a primi din frumusețea și bogăția spirituală a altor popoare. Această nouă biserică urmează a fi pictată în tehnica fresco, atât în interior, cât şi în exterior, asemenea mănăstirilor voievodale din nordul Românei, din Bucovina, care stau la baza acestui proiect, în special biserica Mănăstirii Voroneţ.

Primii paşi în vederea construirii bisericii româneşti din Viena, al cărei Altar a fost sfinţit astăzi, s-au realizat începând cu data de 14 iunie 2017, când, după 6 ani de numeroase întâlniri şi convorbiri cu autorităţile vieneze, au fost achiziționaţi, la un preţ simbolic, 884 metri pătrați de pământ, în apropierea cunoscutului parc Prater din Viena. În mod deosebit, acest fapt a fost posibil datorită sprijinului primit din partea regretatului primar al Sectorului 2 Viena, domnul Karlheinz Hora, şi a domnului Josef Klein, bun prieten al parohiei ortodoxe române păstorită de Părintele Ştefan-Emanuel Nuţu.

Slujba de sfințire și punere a pietrei de temelie a avut loc la data de 17 septembrie 2017, fiind săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim, Arhiepiscopul Ortodox Român al Germaniei, Austriei şi Luxemburgului şi Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, împreună cu Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, şi un sobor numeros de preoţi şi diaconi, în prezenţa autorităţilor vieneze şi a reprezentanţilor comunităţilor creştine din Viena.

În luna noiembrie a anului 2018, firma de construcţii Concelex din Bucureşti, reprezentată de domnul director general Daniel Piţurlea, a început lucrările de construcţie, planurile de arhitectură fiind realizate de arhitecţii ing. Georg Baldass şi ing. Mihaela Ionescu, iar planurile de rezistenţă de către domnul ing. Mircea Moţ.

Această biserică a fost construită în timp scurt (2018-2021), în perioada grea a pandemiei de Coronavirus, dar în mod providenţial şi pe parcursul anului 2021, consacrat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca fiind Anul omagial al pastoraţiei românilor din afara României.

Ofrandă a credinței, a hărniciei şi a dărniciei, noua biserică devine astăzi, prin sfințirea Altarului, „o poartă a cerului’’ (cf. Facere 28, 17), unde noi intrăm să ne mărturisim şi să primim iertarea păcatelor, pregustând în mod mistic viața fericită veşnică și lumina Învierii. Din acest motiv, Biserica a fost numită de Sfântul Maxim Mărturisitorul (†662) „Laboratorul Învierii”, iar de Sfântul Nicolae Cabasila (†1391) „Anticamera Împărăției Cerurilor”.

Spaţiu sacru de rugăciune, biserica nou sfinţită devine un simbol al recunoştinţei (euharistiei) aduse lui Dumnezeu şi un simbol al Bisericii în înţelesul ei de adunare a oamenilor în iubirea Preasfintei Treimi. Prin urmare, o biserică în care se oficiază Sfintele Taine sau Sacramente ale iubirii eterne a lui Dumnezeu pentru oameni este un semn de binecuvântare asupra comunităţii şi asupra locului în care se află această biserică.

În piciorul Sfintei Mese au fost aşezate astăzi Moaște ale sfinților mucenici sau martiri. De ce? Pentru că martirii au arătat cea mai mare iubire față de Hristos, iubire jertfelnică mai tare decât teama de moarte. De aceea, primele biserici creștine au fost construite pe mormintele martirilor. Întrucât întreaga slujbă de sfințire a unei biserici ortodoxe este și o laudă adusă sfinților martiri, se cântă de mai multe ori cântarea aceasta: „Sfinților mucenici, care bine v-ați nevoit și v-ați încununat, rugați-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre!”.

Pentru sfințirea Altarului bisericii, episcopul îmbracă peste veșmintele arhierești o cămașă albă, ca un giulgiu, care simbolizează, în același timp, giulgiul lui Hristos din mormânt și lumina Învierii Sale de a treia zi. Sfânta Masă este spălată cu apă sfințită, turnată în semnul Sfintei Cruci, care închipuie Botezul Domnului. Hristos Domnul, Cel Ce S-a botezat în apele Iordanului, este rugat să trimită harul Preasfântului Său Duh spre sfințirea apei şi a Sfintei Mese. Ungerea Sfintei Mese cu Sfântul și Marele Mir, turnat în semnul Sfintei Cruci, simbolizează Pogorârea Duhului Sfânt, pentru a sfinți Sfânta Masă şi întreaga biserică. După sfințirea Altarului, se binecuvintează și se stropesc toți cei prezenți cu aceeași apă sfințită, în care s-a turnat parfum de trandafir, ca simbol al bunei miresme a harului Duhului Sfânt, care sfințește în același timp biserica, sufletele și trupurile credincioșilor prezenți la sfințire.

Noua biserică are ca hram principal marea sărbătoare a Pogorârii Sfântului Duh și este pusă sub ocrotirea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare (pe care papa Sixtus al IV-lea l-a numit „Atlet al lui Hristos”, sfânt care ne îndeamnă să ne apăram și să păstrăm credința, care ne-a inspirat ca mare ctitor de locașuri sfinte și a întărit conștiința unităţii româneşti) și a Sfântului Ierarh Martin de Tours (sfânt care, prin tăierea mantiei sale spre a oferi ajutor cerșetorului, ne îndeamnă la milostenie izvorâtă din dragostea faţă de aproapele, ocrotitor al bisericii propus de E.S. cardinalul Christoph Schönborn, arhiepiscopul romano-catolic al Vienei).

Ne bucurăm că lângă această biserică locuiesc 46 de familii de români, într-un imobil construit între anii 2018-2019, emblemă a unei frumoase colaborări cu autoritățile vieneze, care au facilitat realizarea acestui proiect, luând astfel naştere „un colţişor de Românie”.

La parterul blocului există o Grădiniță creștină, în administrarea Arhiepiscopiei catolice a Vienei, un frumos simbol al cooperării între creştinii catolici şi ortodocşi din capitala Austriei.

De asemenea, mâine, în duminica Pogorârii Sfântului Duh, numită în popor Cincizecimea sau Rusaliile, va fi săvârşită slujba de binecuvântare a unui magazin de cărți și obiecte bisericești și a unui birou de pelerinaje, administrate de parohie, care sunt amenajate într-un spațiu foarte vizibil trecătorilor, ce se află la parterul blocului locuit de români.

Biroul de Pelerinaj va organiza pelerinaje în colaborare cu Agenția Basilica a Patriarhiei Române atât pentru membrii comunității ortodoxe române, cât şi pentru cetăţeni austrieci care doresc să viziteze România, astfel încât se vor lega noi prietenii şi vom arăta mai bine frumusețea Țării noastre și bogăția spirituală a ei.

De asemenea, o lucrare deosebit de frumoasă o reprezintă Şcoala parohială, organizată în toamna anului 2021 la propunerea şi prin osteneala părintelui paroh Emanuel Ştefan Nuţu, ea desfăşurându-şi activităţile la demisolul bisericii. La această şcoală sunt înscriși peste 70 de copii care, în fiecare zi de sâmbătă, participă la orele de limba română (predată de doamna prof. Nicoleta Liche), la activități creative (responsabil fiind doamna pedagog Carmen Șereș), activități religioase (desfăşurate sub îndrumarea Pr. Emanuel Nuţu) și activități muzicale (desfăşurate sub coordonarea Diac. prof. dr. Theodor Coresi). Cu acești copii care participă la orele de muzică a fost format corul Heruvimii, care, asemenea coralei Ştefan cel Mare a Parohiei, pe lângă răspunsurile pe care le dau la Sfânta Liturghie, au susţinut deja şi concerte religioase şi patriotice.

Cu ocazia sfințirii acestei biserici, a magazinului bisericesc și a biroului de pelerinaje, felicităm pe Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim, pe părintele paroh Emanuel Ştefan Nuţu, împreună cu doamna preoteasa Diana şi cei 5 copii, precum şi toată comunitatea ortodoxă românească din Viena și împrejurimi, harnică și misionară, luminată de evlavie creștină și simțire românească.

De asemenea, felicităm pe toți ctitorii și binefăcătorii acestui sfânt lăcaş, pe toți clericii și credincioșii prezenți la acest eveniment sfânt și solemn de spiritualitate și demnitate creștină din capitala Austriei.

Ne rugăm Preasfintei Treimi să ocrotească această biserică, să ajute în lucrarea frumoasă de împodobire cu pictură și să binecuvinteze pe toți închinătorii și binefăcătorii ei, pentru rugăciunile Sfântului Voievod Ştefan cel Mare şi a Sfântului Ierarh Martin de Tours, ocrotitorii spirituali ai acestei noi biserici din sectorul 2 al Vienei!

Cu părinteşti binecuvântări şi felicitări,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Ein neues Himmelstor in der Stadt Wien

Ansprache Seiner Seligkeit DANIEL, Patriarch der Rumänischen Orthodoxen Kirche, aus Anlass der Weihe des Altars der Kirche der rumänischen orthodoxen Gemeinde, die der Ausgießung des Heiligen Geistes, des Heiligen Fürst Stephan des Großen und des Heiligen Hierarchen Martin von Tours gewidmet ist, aus den 2. Gemeindebezirk Wien, Österreich, Samstag, den 11. Juni 2022.

Eure Eminenzen und Eure Exzellenzen,

Liebe Vertreterinnen und Vertreter der christlichen Gemeinden in Österreich,

Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der österreichischen Bundesregierung und der Stadt Wien,

Hochwürdige und Hochwürdigste Geistlichen,

Geliebte Gläubigen,

In den letzten zwei Jahrzehnten haben die geistlichen Bedürfnisse der weit weg vom Land lebenden Rumänen die Rumänische Orthodoxe Kirche dazu bestimmt, die Stärkung der rumänischen Gemeinschaften rund um die Landesgrenzen und in der rumänischen Diaspora als pastorale Priorität zu haben, eine neue Realität, die in der Geschichte des rumänischen Volkes ein beispielloses Ausmaß angenommen hat.

Heute, am Vorabend des großen Festes der Ausgießung des Heiligen Geistes, erleben wir die Freude, den Altar einer Mauerkirche zu weihen, die von der rumänischen orthodoxen Pfarrei „Die Ausgießung des Heiligen Geistes“ und „Der Heiligen Fürst Stephan des Großen“ an einem zentralen Ort in Wien errichtet wurde, eine Stadt von einer multikulturellen Präsenz geprägt und offen für die Schönheit und den spirituellen Reichtum anderer Völker. Diese neue Kirche soll sowohl innen als auch außen in Freskotechnik gemalt werden, wie die Fürstenklöster in Nordrumänien, in der Bukowina, die die Grundlage dieses Projekts bilden, insbesondere die Kirche des Klosters Voroneţ.

Die ersten Schritte zum Bau der rumänischen Kirche in Wien, deren Altar heute geweiht wurde, wurden ab dem 14. Juni 2017 gemacht, wenn, nach 6 Jahren zahlreicher Treffen und Gespräche mit den Wiener Behörden, 884 Quadratmeter Grundstück, in der Nähe des berühmten Praters in Wien, zu einem symbolischen Preis gekauft wurden. Dies war insbesondere möglich durch die Unterstützung des verstorbenen Bürgermeisters des 2. Gemeindebezirk Wien, Herrn Karlheinz Hora, und Herrn Josef Klein, einem guten Freund der rumänisch-orthodoxen Pfarrei von Pater Ștefan-Emanuel Nuţu.

Die Weihe und Grundsteinlegung fand am 17. September 2017 statt und wurde von Seiner Eminenz Seraphim, dem rumänisch-orthodoxen Erzbischof von Deutschland, Österreich und Luxemburg, und rumänisch-orthodoxen Metropoliten von Deutschland, Mittel- und Nordeuropa, zusammen mit Seiner Exzellenz Emilian Crişanul, Vikar-Bischof der Erzdiözese Arad, und einer großen Menge von Priestern und Diakonen, in Anwesenheit der Wiener Behörden und der Vertreter der christlichen Gemeinden in Wien, durchgeführt.

Im November 2018 begann das Bauunternehmen Concelex aus Bukarest, vertreten durch den Generaldirektor Daniel Piţurlea, mit den Bauarbeiten; die architektonischen Pläne wurden von den Architekten Ing. Georg Baldass und Ing. Mihaela Ionescu erstellt, und die Widerstandspläne von Herrn Ing. Mircea Moţ.

Diese Kirche wurde in kurzer Zeit (2018-2021), während der schwierigen Zeit der Coronavirus-Pandemie, gebaut, aber auch durch die Vorsehung im Jahr 2021, gewidmet von der Heiligen Synode der rumänisch-orthodoxen Kirche als Jahr der Ehrerbietung der rumänischen Seelsorge außerhalb Rumäniens.

Als Opfergabe des Glaubens, des Fleißes und der Großzügigkeit wird die neue Kirche heute durch die Weihung des Altars „ein Tor des Himmels“ (vgl. Genesis 28,17), wo wir eintreten, um uns zu bekennen und die Vergebung der Sünden zu empfangen und auf einer mystischen Weise ein Vorgeschmack auf das selige ewige Leben und das Licht der Auferstehung zu empfangen. Aus diesem Grund wurde die Kirche vom Hl. Maximus dem Bekenner († 662) „Laboratorium der Auferstehung“ und vom Hl. Nikolaus Cabasila († 1391) „Vorzimmer des Himmelreichs“ genannt.

Als sakraler Gebetsraum wird die neu geweihte Kirche zu einem Symbol der Dankbarkeit (der Eucharistie) gegenüber Gott und zu einem Symbol der Kirche in ihrem Sinne als eine Versammlung der Menschen in der Liebe der Heiligen Dreifaltigkeit. Deshalb ist eine Kirche, in der die Heiligen Sakramente oder Sakramente der ewigen Liebe Gottes zu den Menschen gefeiert werden, ein Segenszeichen für die Gemeinde und den Ort, an dem diese Kirche sich befindet.

Heilige Reliquien der Heiligen Ehrwürdiger oder Märtyrer wurden heute in Fuß (dem Inneren) des heiligen Altartisches eingesetzt. Wieso denn? Denn die Märtyrer zeigten die größte Liebe zu Christus, eine aufopfernde Liebe, die stärker als die Furcht vor dem Tod ist. Deswegen wurden die ersten christlichen Kirchen auf den Gräbern der Märtyrer errichtet. Da der gesamte Weihegottesdienst einer orthodoxen Kirche auch ein Lobpreis an die Heiligen Märtyrer ist, wird dieses Lied mehrfach gesungen: „Heilige Märtyrer, die ihr schön gekämpft habt und gekrönt worden seid, legt Fürbitte beim Herrn ein, dass unsere Seelen Erbarmen finden!”

Zur Weihe des Altars der Kirche trägt der Bischof über den hierarchischen Gewändern ein weißes Hemd, gleich einem Leichentuch, das zugleich das Leichentuch Christi im Grab und das Licht seiner Auferstehung am dritten Tag symbolisiert. Der Heilige Altartisch wird mit Weihwasser gewaschen, das im Zeichen des Heiligen Kreuzes gegossen wird, das die Taufe des Herrn darstellt. Christus, der Herr, der im Wasser des Jordan getauft wurde, wird gebeten, die Gnade seines Allerheiligsten Geistes zur Weihe des Wassers und des Heiligen Altartisches zu senden. Die Salbung des Heiligen Altartisches mit der Heiligen und Großen Myrrenöl, gegossen im Zeichen des Heiligen Kreuzes, symbolisiert die Ausgießung des Heiligen Geistes, um den Heiligen Altartisch und die ganze Kirche zu weihen. Nach der Weihe des Altars werden alle Anwesenden gesegnet und mit demselben Weihwasser besprengt, in das der Duft der Rose gegossen wurde, als Symbol für den guten Duft der Gnade des Heiligen Geistes, der gleichzeitig die Kirche, Seelen und Leiber der Gläubigen, die an der Weihe teilnehmen, heiligt.

Die neue Kirche ist dem großen Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes geweiht und steht unter dem Schutz des Heiligen Fürst Stephan des Großen (den Papst Sixtus IV. „Athlet Christi“ nannte, ein Heiliger, der uns auffordert, uns zu verteidigen und den Glauben zu bewahren, der uns als großen Gründer heiliger Stätten inspirierte und das Bewusstsein der rumänischen Einheit stärkte) und des Heiligen Hierarchen Martin von Tours (ein Heiliger, der, indem er seinen Mantel abschneidet, um dem Bettler Hilfe anzubieten, uns aus Nächstenliebe zur Barmherzigkeit drängt, und Schützer der Kirche von S.E. Kardinal Christoph Schönborn, römisch-katholischer Erzbischof von Wien, vorgeschlagen wurde).

Wir freuen uns, dass 46 rumänische Familien in der Nähe dieser Kirche leben, in einem Gebäude, das zwischen 2018 und 2019 erbaut wurde und ein Symbol für eine schöne Zusammenarbeit mit den Wiener Behörden ist, die die Realisierung dieses Projekts ermöglicht und so „eine Ecke Rumäniens“ geschaffen haben.

Im Erdgeschoss des Wohnblocks befindet sich ein christlicher Kindergarten, der von der katholischen Erzdiözese Wien betrieben wird, ein schönes Symbol der Zusammenarbeit zwischen katholischen und orthodoxen Christen in der österreichischen Hauptstadt.

Außerdem findet morgen, am Sonntag der Ausgießung des Heiligen Geistes, im Volksmund Pfingsten oder Rusaliile genannt, ein Segensgottesdienst für eine Buchhandlung und Kirchengegenstände sowie ein Wallfahrtsbüro statt, die von der Kirchengemeinde verwaltet werden und in einem Raum für Passanten sehr sichtbar angeordnet sind, Raum der sich im Erdgeschoss des von Rumänen bewohnten Wohnblocks befindet.

Das Pilgerbüro wird in Zusammenarbeit mit der Basilica Agentur des rumänischen Patriarchats sowohl für Mitglieder der rumänisch-orthodoxen Gemeinde als auch für österreichische Staatsbürger, die Rumänien besuchen möchten, Wallfahrten organisieren, damit neue Freundschaften geschlossen werden und wir die Schönheit unseres Landes und ihr spiritueller Reichtum, besser zeigen können.

Eine sehr schöne Arbeit stellt auch die Pfarrschule dar, die im Herbst 2021 auf Vorschlag und durch die Bemühungen des Pfarrers Emanuel Ştefan Nuţu organisiert wurde und ihre Aktivitäten im Keller der Kirche ausführt. Mehr als 70 Kinder sind in dieser Schule eingeschrieben, die jeden Samstag am rumänischen Sprachunterricht (unterrichtet von Prof. Nicoleta Liche), kreativen Aktivitäten (verantwortlich die Lehrerin Carmen Șereș), religiösen Aktivitäten (durchgeführt unter der Leitung von Pfr. Emanuel Nuţu) und musikalische Aktivitäten (durchgeführt unter der Koordination von Diakon Prof. Dr. Theodor Coresi) teilnehmen. Mit diesen Kindern, die am Musikunterricht teilnehmen, wurde der Cherubim-Chor gebildet, der wie der Chor Stephan dem Großen der Gemeinde, neben den Antworten, die sie bei der Heiligen Liturgie geben, bereits religiöse und patriotische Konzerte gegeben hat.

Anlässlich der Einweihung dieser Kirche, des Kirchenladens und des Pilgerbüros gratulieren wir Seiner Eminenz Metropolit Seraphim, dem Pfarrer Emanuel Ştefan Nuţu, zusammen mit der Priesterin Diana und den 5 Kindern, sowie der gesamten rumänisch-orthodoxen Gemeinde in Wien und Umgebung, die fleißig und missionarisch wirkt, und erleuchtet von christlicher Frömmigkeit und rumänischem Empfinden geprägt ist.

Wir gratulieren auch allen Gründern und Wohltätern dieser heiligen Stätte, allen Geistlichen und Gläubigen, die bei diesem heiligen und feierlichen Ereignis der christlichen Spiritualität und Würde in der Hauptstadt Österreichs anwesend sind.

Wir beten zur Heiligen Dreifaltigkeit, diese Kirche zu beschützen, bei der schönen Verzierung mit Malerei zu helfen und alle ihre Anbeter und Wohltäter zu segnen, für die Gebete des Heiligen Fürst Stephan des Großen und des Heiligen Hierarchen Martin von Tours, die geistliche Beschützer dieser neuen Kirche aus den 2. Gemeindebezirk Wien!

Mit Segen und Glückwünschen,

† Daniel

Patriarch der Rumänischen Orthodoxen Kirche

