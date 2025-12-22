Patriarhul Daniel, colindat de aproape o sută de tineri: Vă felicităm pentru frumoasele cântări

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit luni seară aproape o sută de tineri colindători din toată țara la Reședința Patriarhală.

Preafericirea Sa i-a felicitat pentru frumoasele cântări interpretate, cât și pentru costumele populare specifice zonelor din care provin.

Seara de colinde a fost deschisă de Grupul de colindători al Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români – Baia Mare.

Părintele Patriarh Daniel a apreciat efortul tinerilor de a veni de la Baia Mare la București: „Ne bucurăm că ați venit de la Baia Mare, de la o distanță foarte mare, dar și de frumusețea colindelor și frumusețea portului popular maramureșean”.

ASCOR Baia Mare este o comunitate vie de tineri care Îl caută pe Dumnezeu cu sinceritate, trăind credința nu doar ca mărturisire, ci ca lucrare concretă în Biserică și în societate.

Să fiți bucurie pentru familie, școală și Biserică!

A doua ceată de colindători a venit din localitatea ieșeană Todirești și a fost formată din aproximativ 25 de elevi.

„Vă felicităm și vă dorim să fiți bucurie pentru familie, pentru școală, pentru Biserică și pentru țară”, a spus Patriarhul Daniel.

Preafericirea Sa a apreciat colindele tradiționale prezentate de grupul de tineri și costumele populare cu care au venit îmbrăcați.

Ansamblul din Todirești a participat în decursul anilor la festivaluri şi concursuri de teatru, muzică, cor şi dansuri populare, unde a câştigat numeroase premii.

Grupul „Sf. Muceniță Tatiana, Diaconița”

Programul de colinde s-a încheiat cu grupul psaltic de fete „Sfânta Tatiana, Diaconița”, coordonat de Ana Nuță.

„Vă felicităm și vă dorim mult ajutor de la Dumnezeu în toată activitatea misionară pe care o desfășurați ca grup psaltic și ca vestitori și mărturisitori ai Nașterii Domnului, dar și ai valorilor spirituale ale Ortodoxiei”, le-a urat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Patriarhul României le-a vorbit tinerelor despre canonizarea celor 16 femei cu viață sfântă și despre Anul 2026, care a fost declarat Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame) în Patriarhia Română.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel primește anual, în apropierea Nașterii Domnului, cete de colindători la Reședința Patriarhală.

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu