Patriarhul Daniel: Biserica vie este comuniunea de iubire milostivă

„Biserica vie este comuniunea de iubire milostivă”, a spus Patriarhul Daniel duminică. Cei patru anonimi care-l aduc pe paralitic la Iisus prin acoperișul casei reprezintă Biserica slujitoare și milostivă, a explicat Preafericirea Sa despre Evanghelia Vindecării slăbănogului din Capernaum.

„Biserica se roagă nu numai pentru cei prezenți la rugăciunea ei, ci și pentru toți cei bolnavi, săraci, robiți, adică captivi sau deținuți, și călători”, a spus Patriarhul României. „Ea se roagă pentru sănătatea și mântuirea oamenilor și pentru pacea a toată lumea. Pe scurt, Biserica milostivă se roagă pentru toți cei care au nevoie de ajutorul și mila lui Dumnezeu.”

„Când credința noastră personală a slăbit, când rugăciunea noastră s-a rărit, când sufletul nostru este paralizat de păcat, mult folositoare ne sunt nouă rugăciunea și ajutorul celor care ne iubesc și au credință mai puternică decât avem noi, rugăciune mai fierbinte decât avem noi, iubire milostivă mai mare decât avem noi și curăția sufletului mai multă decât avem noi.”

Să ne rugăm pentru aproapele

„De aceea, fiecare creștin este chemat să se roage personal nu numai pentru sănătatea sa, ci și pentru sănătatea altora, mai ales pentru cei care nu știu să se roage sau, din cauza bolii, nu se mai pot ruga pentru ei înșiși”, a subliniat Părintele Patriarh Daniel.

Din acest fragment evanghelic „înțelegem cât de folositor este să invităm și să aducem împreună cu noi la casa în care locuiește Domnul Iisus Hristos, adică la biserică, pe toți oamenii, dar mai ales pe cei ce au nevoie de iertarea păcatelor și de vindecare de boli”, a mai spus Preafericirea Sa.

„În această duminică, Evanghelia iubirii milostive a Domnului Iisus Hristos ne îndeamnă ca, pe lângă rugăciune, post, pocăință și spovedanie, să săvârșim și fapte bune, să ajutăm pe cei bolnavi și pe toți cei care au nevoie de ajutorul nostru.”

Rostul suferinței

Evanghelia de azi ne arată că există uneori o legătură între păcat și boală, a mai explicat Patriarhul României. Viața, sănătatea și mântuirea sunt daruri oferite de Dumnezeu, iar „boala și suferința pot fi o chemare tainică la căutarea luminării și mântuirii sufletului și deodată cu dorința și efortul de vindecare fizică a trupului”.

Preafericirea Sa a atras atenția la delicatețea Mântuitorului: „Domnul Iisus Hristos, Duhovnicul și Doctorul, nu-l umilește pe cel păcătos prin reproșuri, El vindecă direct și discret pe omul păcătos și bolnav, fără să-l judece și fără să divulge păcatele acestuia, pentru a nu-i diminua demnitatea umană în fața comunității din care face parte”.

Duminica Sf. Grigorie Palama

Preafericirea Sa a vorbit și despre Sfântul Grigorie Palama, căruia îi este dedicată a doua duminică din Postul Mare.

„Biserica a rânduit că în această a doua duminică din Postul Sfintelor Paști, la o săptămână după Duminica Ortodoxiei și cu o săptămână înainte de Duminica Sfintei Cruci, să fie pomenit Sfântul Grigore Palama, Dascălul Luminii Necreate, sau Slavei Dumnezeiești din Împărăția Cerurilor, pentru a ne arăta că prin dreapta credință ni se deschid cerurile, iar prin rugăciune și viețuire sfântă primim slava sau lumina necreată a Împărăției Cerurilor, sau harul dumnezeiesc”, a explicat Patriarhul României.

Despre postire

Spre finalul cuvântului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a meditat succint asupra semnificației postului, perioadă în care „hrănim sufletul nostru cu prezența și lucrarea harului și a iubirii Preasfintei Treimi în viața noastră”.

„Nu este o perioadă de autoînfometare sau de crispare voluntaristă, ci vreme de eliberare sau curățire de păcate și patimi egoiste, vreme de luminare, de creștere și de îmbogățire duhovnicească”, a precizat Patriarhul României.

„În această perioadă nu mai hrănim trupul cu produse de origine animală, ci numai cu produse de origine vegetală, care stimulează asceza, pentru că plantele sunt în mare măsură rezultatul fotosintezei, adică al asimilării luminii de la Soare.”

Patriarhul României a subliniat că lumina solară creată „devine, prin post și rugăciune, simbol sau veșmânt văzut al luminii necreate, al harului ceresc, nevăzut, dar real, dăruit de Dumnezeu oamenilor rugători, pentru a hrăni și lumina sufletele, ca arvună a slavei și bucuriei veșnice din Împărăția Preasfintei Treimi”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat duminică la Sfânta Liturghie oficiată la paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale, sfânt lăcaș pus sub ocrotirea Sf. M. Mc. Gheorghe.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene