Patriarhul Daniel: Arhanghelii și îngerii sunt slujitorii cerești cei mai apropiați de oameni

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a subliniat, sâmbătă, că dintre toate puterile cerești create de Dumnezeu, Arhanghelii și îngerii sunt slujitorii cerești cei mai apropiați de oameni.

La finalul Sfintei Liturghii oficiate la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, Preafericirea Sa a vorbit despre importanța puterilor cerești în viața oamenilor. Mai precis, despre lupta creștinului cu duhurile rele.

„Sfânta Evanghelie, pe care am ascultat-o astăzi, ne arată că Domnul Iisus Hristos a dat putere Sfinților Săi ucenici asupra duhurilor necurate. În același timp, Evanghelia ne descoperă că Domnul Iisus Hristos a văzut pe satana căzând din cer ca un fulger, adică pierzând strălucirea și stăpânirea lui”.

„Această referire la puterea dată ucenicilor asupra duhurilor necurate, precum și precizarea privind căderea lui Lucifer din cauza mândriei, ne arată că viața creștină este adesea o luptă cu duhurile rele și cu satana”, a spus Patriarhul României.

Îngerii în chip de om

În continuare, Preafericirea Sa a detaliat diversitatea slujitorilor cerești netrupești, dintre care Arhanghelii și Îngerii sunt cei mai apropiați de oameni.

„Potrivit Sfintei Scripturi și Sfintei Tradiția Sfinților Părinților, există nouă cete de slujitori sau puteri cerești netrupești, împărțite în trei grupe sau triade”.

„Arhanghelii și Îngerii sunt slujitorii cerești cei mai apropiați de oameni. De aceea, când se arată oamenilor, aceștia iau formă de om. Ei nu au trupuri, și sunt duhuri, dar se arată în formă de trup de om ca să poată comunica mai bine cu oameni”, a continuat Patriarhul.

Îngerii iau formă de om, când se arată oamenilor ca să poată comunica mai bine cu aceștia.

„Ei nu au trupuri, și sunt duhuri, dar se arată în formă de trup de om ca să poată comunica mai bine cu oameni. Așa, de exemplu, se arată cei doi Îngeri în dimineața Învierii, ca tineri îmbrăcați în haine albe, vestind femeilor mironosițe că Iisus s-a înviat din mormânt. Foarte adesea, își arată ca și când ar fi oameni. La stejarul din Mamvri, s-au arătat lui Avraaam, trei oameni, de fapt trei Îngeri, care îi preînchipuiau prezența Sfintei Treimi”, a menționat Preafericirea Sa.

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil se completează

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt slujitori ai lui Dumnezeu. Sfântul Arhanghel Mihail a intrat în cultul ortodox cu cuvintele „Să luăm aminte”.

„Și prin ele noi suntem chemați la trezvie sufletească, adică la atenție duhovnicească asupra stării în care ne aflăm. Să luăm aminte când se citește Cuvântul lui Dumnezeu să nu fie alt cuvânt mai important decât a Sfintei Scripturi”.

„Să luăm aminte când ne împărtășim cu Sfintele Taine, cu Sfintele Sfinților, cu Sfintele Taine cele de viață făcătoare. Să luăm aminte asupra stării noastre duhovnicești, de aceea și Sfântul Apostol Pavel să îndeamnă: Cel ce stă, să-i ia aminte, să nu cadă.”, a afirmat Patriarhul.

În același timp, Sfântul Arhanghel Gavriil este „ocrotitorul mamelor, al părinților, al copiilor, al familiilor”.

„Este un înger al binecuvântării și bucuriei, completând lucrarea Sfântului Arhanghel Mihail, care este ocrotitorul celor drepți”, a completat PF Daniel.

Foto credit: Filip Hristofor Cane / Ziarul Lumina

