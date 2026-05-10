Patriarhul Daniel: Apa vie, sau harul divin, este o iubire sfântă, nesfârșită și neschimbătoare

Mântuitorul Iisus Hristos îi arată femeii samarinence ce înseamnă adevărata iubire, a explicat duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel: „Apa vie, sau harul divin, este o iubire sfântă, nesfârșită și neschimbătoare, o iubire netrecătoare și neînșelătoare, în raport cu iubirea pământească și lumească limitată, schimbătoare și adesea înșelătoare”.

„Deci aici vedem că apa cea vie, harul dumnezeiesc, este cel care face viața omului relație statornică de comuniune cu Dumnezeu”, a subliniat Preafericirea Sa.

Patriarhul României a amintit că, deși are o credință confuză în plan spiritual și o viață morală dezordonată, din cauza nestatorniciei în iubirile sale, femeia samarineancă se schimbă în bine și crede în Hristos, deoarece dorește să primească apa vie a iubirii sfinte, nesfârșite și neschimbătoare.

„Dintr-o femeie nestatornică în iubire, ea devine o femeie credincioasă și mărturisitoare a lui Hristos, o misionară care aduce la Hristos o cetate întreagă, aducându-L pe Hristos în cetatea Siharului, ca să schimbe și viața altora”, a precizat Preafericirea Sa.

Harul conține în el iubirea Preasfintei Treimi

Această apă vie a iubirii, care își are izvorul în Dumnezeu, „este harul mântuitor, descoperit oamenilor de Iisus Hristos și comunicat prin Duhul Sfânt”, a explicat Părintele Patriarh Daniel.

Iar „harul pe care îl descoperă și ni-l dăruiește Hristos Domnul conține în el iubirea milostivă a lui Dumnezeu Tatăl și sfințenia Sfântului Duh, dăruite oamenilor spre a dobândi viața cerească veșnică.”

„Harul dumnezeiesc este însă și iubirea Preasfintei Treimi, împărtășită oamenilor de către Domnul Iisus Hristos, Cel înviat din morți și înălțat la cer, prin Duhul Sfânt, Care coboară în lume pentru a uni pe oameni duhovnicește cu Hristos, Capul Bisericii, și pentru a dărui oamenilor viața veșnică”, a explicat Preafericirea Sa.

Pregătire pentru Cincizecime

În acest sens, această Evanghelie are legătură cu taina Învierii Domnului, cu taina Înălțării Domnului la Cer și mai ales cu taina Pogorârii Duhului Sfânt, care încheie perioada pascală numită a Penticostarului.

Evanghelia despre dialogul lui Hristos cu femeia samarineancă „este și o pregătire a credincioșilor pentru sărbătoarea Înălțării Domnului, deoarece, prin înălțarea Sa la cer, Hristos Domnul înalță firea omenească în lumina cea veșnică a Preasfintei Treimi”, a spus Patriarhul României.

„Iar prin pogorârea Sfântului Duh, serbată în Duminica a opta după Paști, sau a Cincizecimii, se dăruiește oamenilor din belșug apa vie, curgătoare spre viața veșnică, adică harul Duhului Sfânt, pe care l-am primit mai întâi la botez.”

Închinarea în duh și adevăr este comuniunea cu Dumnezeu

Preafericirea Sa a explicat și ce înseamnă închinarea în duh și în adevăr:

„Duhul și adevărul înseamnă aici viața de comuniune a omului cu Dumnezeu, realizată prin rugăciune luminată de Duhul Sfânt și prin mărturisirea adevărului dreptei credințe.”

„Sfântul Ambroze al Milanului spune că adevărați închinători ai Tatălui, fiind închinători în duh și în adevăr, sunt astfel închinători ai Preasfintei Treimi. De ce? Deoarece Duhul Sfânt îndeamnă și ajută deplin pe om să se roage lui Dumnezeu Tatăl și să mărturisească pe Fiul Său, Iisus Hristos, ca fiind Calea, Adevărul și Viața”, a continuat Părintele Patriarh Daniel.

„Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos spune că adevărata credință va fi una spirituală și universală, o legătură sau o relație vie de iubire, viață duhovnicească și fapte bune a omului cu Dumnezeu, cel ce este pretutindeni prezent.”

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat duminică la Sf. Liturghie oficiată la Paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale.

