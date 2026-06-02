Hramul Catedralei Arhiepiscopale și eveniment aniversar la Arad: IPS Timotei împlinește 90 ani de viață și 50 ani de arhierie

Catedrala Arhiepiscopală din Arad și-a sărbătorit hramul luni, prilej cu care ctitorul ei a fost celebrat în preajma zilei de naștere: Arhiepiscopul Timotei al Aradului, cel mai vârstnic ierarh român, va împlini anul acesta 90 de ani din viață și 50 de ani de arhierie.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor prezidat de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Din soborul de 12 ierarhi au mai făcut parte: Mitropolitul Ioan al Banatului; Episcopul Luchian de Buda și Administrator de Timișoara al Eparhiei Ortodoxe Sârbe; Arhiepiscopii Teodosie al Tomisului și Timotei al Aradului; Episcopii Lucian al Caransebeșului, Sofronie al Oradiei, Galaction al Alexandriei și Teleormanului, Benedict al Sălajului, Ieronim al Daciei Felix și Siluan al Ungariei; Episcopul emerit Daniil Stoenescu.

Mitropolitul Andrei al Clujului a vorbit în cuvântul de învățătură despre Sfânta Treime: „Noi, Biserica Ortodoxă Română, în a doua zi de Rusalii, sărbătorim Sfânta Treime. În Penticostar, dacă citim cu atenție, ni se spune că astăzi Îl sărbătorim pe Însuși Sfântul Duh”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Ierarhul s-a oprit și asupra cuvântului Sfântului Siluan Athonitul despre păstrarea bucuriei harului Sfântului Duh în sufletele credincioșilor, prin iubirea și rugăciunea pentru vrăjmași, dar și prin mulțumirea adusă lui Dumnezeu pentru necazurile vieții.

Mesaje de felicitare

La final, Mitropolitul Ioan al Banatului a subliniat că darul celor 90 de ani de viață pentru Arhiepiscopul Timotei al Aradului înseamnă manifestarea milei lui Dumnezeu.

Înaltpreasfinția Sa a citit un mesaj de felicitare din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care a transmis că Arhiepiscopul Aradului, a înfăptuit de-a lungul vieții o lucrare binecuvântată de Dumnezeu și folositoare Bisericii.

În continuare, Ciprian-Vasile Olinici, Secretar de Stat pentru Culte, a vorbit despre personalitatea ierarhului arădean. „Înaltpreasfinția Sa reprezintă aici, în zona Aradului, slujirea Episcopatului Ortodox, care garantează unitatea de credință, care reprezintă un martor esențial în istorie”.

Protos. Iustin Popovici, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Aradului, a prezentat un volum omagial dedicat slujirii Înaltpreasfințitului Părinte Timotei. Cele 35 de mesaje incluse în volum sunt scrise de ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu Patriarhul României.

„Acest volum de aur, cum l-aș numi eu, este scris din inimă, scris în adâncul sufletului de către ierarhii Bisericii noastre”, a spus părintele vicar eparhial.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a rostit un cuvânt de mulțumire, în care a evidențiat responsabilitatea ierarhilor față de Biserică și de țară.

„Vă mulțumesc pentru atenția deosebită care mi s-a acordat și cuvintele frumoase care au fost rostite. Datoria unui ierarh este mare și ne dăm seama că nu ajunge o viață întreagă să-și împlinească toate. Datori suntem cu toții înaintea Bisericii”, a spus chiriarhul Aradului.

Prima catedrală eparhială construită după comunism

Clericii și credincioșii prezenți s-au putut închina la racla care adăpostește un fragment din moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur și la racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Calinic adus în pelerinaj de la Mănăstirea Cernica din județul Ilfov.

Catedrala Arhiepiscopală „Sf. Treime” din Arad, ctitorită de Arhiepiscopul Timotei, a fost prima catedrală eparhială construită după Revoluția din 1989.

Eveniment aniversar

În a doua parte a zilei, Palatul Cultural din Arad a găzduit un eveniment aniversar dedicat Părintelui Arhiepiscop Timotei al Aradului și moderat de Părintele Vlad-Sergiu Sandu. Au participat ierarhi, oficialități, profesori de teologie, oameni de cultură și credincioși din eparhie.

Evenimentul a debutat cu recitaluri susținute de Corul de tineri NEOS, dirijat de Pr. Gabriel Streulea, și Corul bărbătesc PROCORD, condus de Pr. Lect. Dr. Tiberiu Ardelean.

În continuare, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a prezentat volumul omagial Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei Seviciu: 90 de ani de viață și 50 de ani de slujire arhierească. „Cartea pe care o avem în față cuprinde de fapt exerciții de admirație”, a spus părintele episcop. „Omul pe care îl sărbătorim și-a oferit viața dumneavoastră, nouă, tuturor”.

Episcopul Lucian al Caransebeșului a adresat un cuvânt de felicitare, afirmând că Arhiepiscopul Timotei a fost „un părinte care ne-a primit pe fiecare în parte și pe toți laolaltă în inima sa de la început, de când eram tineri dornici de a-i sluji Domnului”.

„Vă mulțumim, Înaltpreasfinția Voastră, pentru tot ceea ce ați făcut pentru Biserica Mântuitorului Hristos, pentru Eparhia Aradului și pentru toți fiii duhovnicești ai acestei istorice Eparhii!”

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a mulțumit pentru cuvintele de felicitare, pentru cooperarea clerului și a poporului, și și-a cerut iertare pentru toate câte nu au putut fi împlinite și care rămân de înfăptuit de către urmași.

„Personal, consider că nu mă ridic la înălțimea descrierilor măgulitoare care mi s-au făcut. La vârsta mea, este dificil să analizez fiecare pas și cu atât mai greu să îmi arog vreun merit deosebit. În definitiv, nu am făcut decât ceea ce era de datoria mea să fac, îndeplinindu-mi slujirea la care am fost chemat”, a declarat Înaltpreasfinția Sa.

Programul s-a încheiat cu un recital simfonic al Orchestrei Filarmonicii din Arad, condusă de maestrul dirijor Cristian Neagu.

Programul a inclus două Rapsodii de George Enescu și Balada lui Ciprian Porumbescu, avându-l ca solist la vioară pe Florin Gherghe, concert-maestrul Filarmonicii Arad.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului / Pr. Claudiu Condurache