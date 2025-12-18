Patriarhul Daniel a primit primii colindători, cărora le-a spus că aduc bucurie Bisericii, Școlii și familiei

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit joi seară primii colindători la Reședința Patriarhală. Patru grupuri au cântat colinde tradiționale și compoziții originale cu temă religioasă sau patriotică, primind de la Patriarhul României daruri și felicitări pentru că sunt o bucurie pentru școală, pentru Biserică și pentru familie.

Corul Diaconia al Catedralei Arhiepiscopale „Sfânta Parascheva” din Roman, dirijat de Arhid. Alexandru-Ioan Tecucianu, a venit însoțit de Preasfințitul Părinte Teofil, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și aducând în dar un coș cu produse tradiționale din eparhie.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a remarcat prima lor cântare, care „descrie foarte frumos comportamentul românilor ca pregătire pentru sărbătoare, ca trăire a sărbătorii, ca primire a colindătorilor”.

Patriarhul României a vorbit și despre leitmotivul florilor de măr în versurile colindelor, afirmând că acestea atestă vechimea acestor creații.

„Vă felicităm și ținem flacăra credinței, bucuria Crăciunului și lumina Învierii!” a încheiat Părintele Patriarh Daniel.

Preafericirea Sa a transmis sărbători fericite Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, precum și tuturor ostenitorilor din eparhie.

Vestea cea bună a iubirii milostive a lui Hristos

În continuare, Patriarhul României a fost colindat de un grup de elevi de clasa a II-a de la Școala Gimnazială Nr. 79 din București, dirijați de prof. Denisa Bucur, și de Corul psaltic de copii „Tronos Junior” al Catedralei Patriarhale, coordonat de Ioan Balaban.

„Vă felicităm pentru frumoasele colinde și pentru felul în care vă prezentați cu aceste costume frumoase, aceste ii și cămăși românești. Ne bucurăm că voi aduceți multă bucurie Bisericii, dar și școlii și mai ales familiei din care veniți”, le-a spus copiilor Părintele Patriarh Daniel.

„Cultivați vocile pentru a încânta credincioșii în Biserică, dar și în diferite ocazii unde voi aduceți vestea cea bună a iubirii milostive a lui Hristos pentru oameni. Îl felicităm pe domnul Balaban, dirijorul vostru, vă felicităm pentru toate activitățile voastre și vă dorim sărbători fericite întru mulți și binecuvântați ani!”

Un cor înființat de Patriarhul României când era mitropolit

Ultimii oaspeți de joi la Reședința Patriarhală au fost membrii Corului „Basileus” al Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare” din Iași, unul din cele mai reprezentative ansambluri de muzică bizantină și corală din țară, coordonați de pr. prof. Constantin Simiraș și dirijați de arhid. Ursache Mihai și pr. Zaltariov Iulian.

Corul a fost înființat odată cu seminarul, în 1995, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, când era Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

Patriarhul României i-a felicitat pe elevi pentru cântările tradiționale interpretate cu o doză de creativitate originală și a rememorat, împreună cu conducătorii corului, istoria corului și a altor coruri ale seminariilor teologice din Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

Pe lângă darul vestirii Nașterii lui Hristos, colindătorii de la Corul Basileus i-au oferit Preafericirii Sale și o icoană în dar.

Programul de primire a colindătorilor la Reședința Patriarhală continuă în zilele următoare.

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene