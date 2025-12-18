FOTO: Primele grupuri de colindători au vestit Nașterea Domnului la Reședința Patriarhală

Primele grupuri de colindători i-au vestit Patriarhului Daniel Nașterea Domnului la Reședința Patriarhală, joi, 18 decembrie.

Vezi mai multe fotografii pe pagina de Facebook.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene

Știri recente