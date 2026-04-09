Premieră în Europa de Est: Congresul Mondial de Studii Siriace va avea loc la Parlamentul României

Congresul Mondial de Studii Siriace se va desfășura, în perioada 3–7 august 2026, la Palatul Parlamentului din București. Este pentru prima dată când o țară din Europa de Est va organiza acest eveniment informează Agerpres.

Evenimentul este organizat de Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, împreună cu Adunarea Parlamentară a Ortodoxiei, în parteneriat cu Academia Română și sub egida Parlamentului României.

Tema congresului, „Pacea și dialogul – premise pentru protejarea patrimoniului material și imaterial”, evidențiază importanța conservării patrimoniului în zonele de conflict și rolul României ca punte de dialog între Orient și Occident.

Peste 400 de participanți

Manifestarea va aduce la București aproximativ 400 de participanți din 35 de țări, cu peste 300 de prezentări științifice și reprezentanți ai 176 de universități din întreaga lume.

De asemenea, evenimentul va beneficia de participarea unor oficiali europeni de rang înalt, între care vicepreședinta Comisiei Europene Roxana Mînzatu, precum și a unor parlamentari români și străini.

Centru global al dialogului

Potrivit unei scrisori adresate Biroului permanent al Camerei Deputaților de către fostul președinte Emil Constantinescu, în calitate de președinte al Consiliului Științific al Institutului Levantului, și de Ionuț Vulpescu, președintele Adunării Parlamentare a Ortodoxiei, manifestarea este descrisă drept „un eveniment istoric, care transformă capitala României într-un centru global al dialogului academic și cultural”.

Organizatorii subliniază că evenimentul se desfășoară fără finanțare de la bugetul de stat, fiind susținut prin parteneriate instituționale.

Foto credit: Facebook / Palatul Parlamentului – Camera Deputaților