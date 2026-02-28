Patriarhia Română a participat la consultările de la Palatul Cotroceni privind politicile sociale

Patriarhia Română, prin Federația Filantropia, a participat la consultările organizate joi la Palatul Cotroceni pe tema politicilor sociale.

Întâlnirea de lucru a reunit organizații reprezentative implicate în furnizarea serviciilor sociale, medicale și educaționale, scopul fiind analizarea principalelor provocări socio-economice și consolidarea cooperării dintre instituțiile statului și sectorul neguvernamental.

Reuniunea a fost convocată de consilierul prezidențial pentru sectorul social și economic, Radu Burnete, cu aprobarea Președintelui României, Nicușor Dan.

Activitatea Bisericii

Patriarhia Română a fost reprezentată de părintele Ilarion Mâță, consilier eparhial în cadrul Sectorului Social-Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Părintele consilier a prezentat contribuția concretă a Bisericii Ortodoxe Române în domeniul social.

„În calitate de consilier social și delegat al Patriarhiei Române, am prezentat datele concrete privind activitatea Bisericii în domeniul social: la nivel național funcționează 817 instituții și servicii sociale, care în anul 2025 au derulat peste 1.300 de proiecte și programe sociale, sprijinind 278.000 de beneficiari”, a declarat părintele Ilarion Mâță pentru Basilica.ro.

Sprijinirea persoanelor vulnerabile

Preotul a evidențiat și principalele teme susținute de Patriarhia Română în cadrul dialogului instituțional.

„În primul rând, situația impozitării unităților de cult care furnizează servicii sociale, problemă ce necesită o clarificare urgentă în raport cu prevederile art. 456 din Codul Fiscal. În al doilea rând, disponibilitatea preoților din toate comunitățile, rurale și urbane, de a se implica activ în sprijinirea persoanelor vulnerabile. În al treilea rând, necesitatea includerii preoților în echipele pluridisciplinare, ca tehnicieni în asistență socială, având în vedere cunoașterea directă a realităților și nevoilor din teren”.

„Totodată, am exprimat deschiderea pentru parteneriate solide între Patriarhia Română, prin Federația Filantropia, și celelalte organizații prezente. Au fost deja schimbate date de contact, în vederea dezvoltării unor colaborări concrete pentru soluționarea situațiilor de vulnerabilitate din comunități”, a adăugat reprezentantul Patriarhiei Române la întâlnire.

Creșterea finanțării domeniului social

Unul dintre principalele subiecte discutate a fost creșterea finanțării domeniului social. Participanții au analizat posibilitatea majorării alocărilor bugetare de la 14% la 20%, pentru a răspunde nevoilor tot mai complexe ale persoanelor vulnerabile. De asemenea, s-a insistat asupra stabilirii unor criterii obiective de finanțare și eliminării dezechilibrelor existente între furnizorii publici și cei privați acreditați.

În cadrul consultărilor a fost evidențiată și necesitatea dezvoltării serviciilor comunitare în fiecare comună, în vederea reducerii discrepanțelor dintre mediul urban și cel rural, în special în accesul copiilor, persoanelor vârstnice sau celor cu dizabilități la sprijin social.

Un alt punct important a fost propunerea recunoașterii distincte a sectorului non-profit ca al treilea pilon național, alături de sectorul public și cel privat, în contextul în care furnizorii acreditați asigură aproximativ 40% din serviciile sociale din România.

Participanții au susținut instituționalizarea dialogului dintre stat și sectorul non-profit, iar concluziile întâlnirii vor fi prezentate Președintelui României. O nouă reuniune de evaluare este preconizată pentru sfârșitul lunii mai, în vederea analizării progreselor și transformării propunerilor formulate în măsuri concrete.

Foto credit: Administrația Prezidențială