Primul lucru pe care Hristos dorește să-l împărtășească femeilor mironosițe este bucuria: PS Ioan Casian

„Primul lucru pe care Hristos dorește să-l împărtășească femeilor mironosițe dis-de-dimineață este bucuria”, scrie Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, în Pastorala de Paști.

„Bucuria izvorăște din întâlnirea cu Fiul lui Dumnezeu care ne dăruiește mântuirea. Este bucuria împărtășită a comuniunii pierdute cândva și regăsite în Hristos. Ea îndepărtează tristețea și necazul, semne ale depărtării de Dumnezeu.”

Învierea, lucrare divină

În prima parte a pastoralei, ierarhul scrie că „începutul învierii noastre este lucrarea lui Dumnezeu”.

„Experiența umanității dinaintea venirii lui Hristos este una de suferință profundă datorită fragilității firii omenești, păcatului și neputinței pe care omul le-a simțit în mijlocul vicisitudinilor vremii. Prorocul David rezumă această constatare și o exprimă în strigătul pe care îl înalță către Dumnezeu: Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă; ia aminte la glasul rugăciunii mele, când strig către Tine.” (Psalm 140, 1).

Omul conlucrează cu Dumnezeu în plan spiritual

În continuare, Preasfinția Sa explică în ce fel participă și omul la această înviere care este lucrarea lui Dumnezeu.

„Credința în Dumnezeu, în învierea lui Hristos pentru mântuirea noastră, devine elementul fondator și temelia noii noastre vieți de fiecare clipă”, transmite Părintele Episcop Ioan Casian.

„Dacă înaintea acestui moment, viața omului era condusă de grijile și gândurile lui imanente, de preocupările lui mărunte fără nici o perspectivă clară a veșniciei, începând cu momentul învierii lui Hristos și credinței în El, viața omului capătă o nouă perspectivă și forță.”

O viață nouă

Viața transfigurată prin Înviere are două mari caracteristici: bucuria și pacea. Bucuria duhovnicească ne dă puterea de a ne găsi pacea în tumultul lumii, explică ierarhul.

„Consecința gustării bucuriei dumnezeiești este dobândirea odihnei spirituale. Odată ce legătura centrală și fondatoare existenței omului – legătura cu Dumnezeu – este restabilită, omul se odihnește de toate frământările sale”, scrie Episcopul Canadei.

„Grijile, preocupările, nesiguranța și neajunsurile omului dispar, pentru că reapare în el simțirea purtării de grijă a lui Dumnezeu în Fiul Său și în Duhul Său Cel sfânt. Hristos poartă pe umerii Săi întreaga umanitate, iar Duhul Sfânt o transfigurează prin harul dumnezeiesc care lucrează sinergic cu voința omenească.”

Să primim darurile lui Hristos cu inima deschisă

Preasfințitul Părinte Ioan Casian mai scrie despre Anul omagial-comemorativ 2026 în Patriarhia Română, dedicat pastorației familiei și femeilor cu viață sfântă.

„Să folosim acest an dedicat familiei și exemplului mărturisitor al femeilor sfinte spre întărire atât în rândul familiilor noastre, cât și în viața noastră personală, după chipul celor pe care le cinstim în mod special în acest an”, îndeamnă părintele episcop.

„În această perioadă luminată de sărbătoarea Învierii, suntem chemați să ne apropiem mai mult de Hristos, primind cu inimă deschisă darurile pe care ni le oferă. Să trăim cu recunoștință bucuria vieții și a mântuirii pe care El o dăruiește în Biserică, iar lumina Învierii Sale să ne înnoiască sufletele și să aducă pace, speranță și binecuvântare în viața fiecăruia dintre noi”, încheie Episcopul Canadei.

Foto credit: Alex Coman