Pastorala de Paști a IPS Irineu: Pacea lui Hristos este darul mântuirii și al înțelegerii dintre oameni

„Pacea lui Hristos este darul mântuirii și al înțelegerii dintre oameni și numai Învierea Mântuitorului dăruiește această pace lumii în plinătatea și diversitatea ei”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, în Pastorala de Paști.

„Din noaptea Învierii, Domnul Iisus Hristos este izvorul bucuriei pentru oameni și certitudinea că putem trăi veșnic în iubirea lui Dumnezeu Tatăl, Părintele nostru. Dar, cum era normal, pacea Sa nu este doar dumnezeiască. Prin proba rănilor Lui, Domnul a arătat efectiv că umanitatea Sa rănită și biruitoare rămâne înscrisă în El până la sfârșitul veacurilor. Pacea Sa e și binecuvântarea firii omenești”, a explicat Mitropolitul Olteniei.

Înaltpreasfinția Sa a afirmat că noaptea arestării Mântuitorului, „cel mai întunecat ceas din istoria lumii”, este începutul nădejdii mântuirii oamenilor.

„El nu este victima unei arestări, ci Cel Care Se dăruiește pe Sine spre junghiere pentru viața lumii. Prin această dăruire de Sine, Mântuitorul oferă începutul nădejdii noastre de mântuire. În chiar ceasul acela, cel mai întunecat din istoria lumii, Domnul inaugurează clipa eliberării noastre din robia diavolului, a păcatului și a morții”, a precizat Mitropolitul Irineu.

Moartea va fi biruită pentru totdeauna

IPS Irineu a continuat, afirmând că Hristos a dorit ca prin suferința Sa să arate lumii că moartea va fi învinsă pentru veșnicie.

„Desigur, prin această hotărâre de a muri pentru păcatele noastre, Mântuitorul avea să dea lumii o învățătură sublimă: că adevărata speranță se găsește nu în fuga de durere, ci în credința care rezistă în adâncul nedreptăților, în care există flacăra Învierii și a vieții veșnice. Ca atare, în Jertfa Crucii, Mântuitorul, deși va fi părăsit de ucenicii Săi, va rămâne cu Tatăl Care-L iubește și Care L-a trimis în lume, ca lumea viață să aibă și să aibă din belșug”.

„El nu Și-a apărat viața și nici nu S-a temut de moarte, pentru că știa că moartea va fi biruită pentru totdeauna prin sângele Său vărsat pe Cruce”, a subliniat Mitropolitul Irineu.

Ucenicii au primit Învierea cu îndoială și teamă

Vorbind despre reacția ucenicilor după Înviere, Înaltpreasfinția Sa a arătat că aceștia s-au arătat neîncrezători. Mai mult, spune ierarhul, ucenicii s-au temut.

„După Înviere, teama cuprinsese inima ucenicilor, împiedicându-i să judece clar și să meargă în întâmpinarea Vieții Care a izvorât din mormânt. Desigur, Învățătorul nu mai era printre cei morți și ei L-au văzut sau au fost încunoștințați de alții că El a înviat din morți”.

„În pofida acestor mărturii sigure, amintirea suferințelor și umilirilor îndurate de El de la iudei și de la soldații romani alimenta neîncrederea apostolilor în Învierea Lui. Și ei, ca mulți alții, priveau minunea Învierii cu necredință”.

„Faptul acesta se petrece adesea și cu noi, când cugetăm la fapte mai presus de fire cu neîncredere, punându-ne toată nădejdea numai în puterea minții noastre. Nicio minune dumnezeiască, iubiții mei, nu poate fi primită ușor dacă nu avem mintea luminată de darul Duhului Sfânt”, a explicat Înaltpreasfinția Sa.

Sfinții Apostoli au transformat teama în bucurie după ce Mântuitorul a venit în mijlocul lor.

„Și pentru că L-au avut înaintea ochilor pe Cel înviat, cuvântul Său exprimă deplin darul pe care nu-l pot vedea deplin: pacea. Pacea Lui e însoțită, însă, de o poruncă precisă, ca noi să trăim în credință și iubire: Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul”, a transmis ierarhul.

Fără Hristos, orice proiect este nesigur

Încredințați de Înviere și de biruința asupra morții, ucenicii au plecat în lume pentru a răspândi vestea cea bună către toate popoarele.

În concluzie, afirmă Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, rămânem încredințați că Mântuitorul este alături de noi, până la sfârșitul veacurilor, în Biserica Sa.

„În acest organism dumnezeiesc ni se revarsă harul Învierii ca noi să primim cu încredere puterea Sfântului Duh pentru a iubi pe Dumnezeu și pe semenii noștri. Să fim convinși că numai Mântuitorul, prin Învierea Sa din morți, va transforma viața noastră, eliberându-ne de frica războaielor și a necazurilor din lumea aceasta”.

„Avându-L pe El în sufletele noastre, vom învăța că de câte ori ne vom sili să protejăm cu orice preț viața noastră, proiectele noastre vor rămâne deșarte și nesigure”.

„Evident, gândirea deșartă și egoistă a lumii va fi învinsă de iubirea Mântuitorului Hristos. Dacă lumea va crede în Învierea Mântuitorului și-L va iubi dezinteresat și din toată inima, va putea restabili pacea și încrederea chiar și acolo unde totul pare să fie pierdut”, a explicat Mitropolitul Olteniei.

Foto credit: Mitropolia Olteniei

