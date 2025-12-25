Pastorala de Crăciun a PS Ieronim: Nașterea Mântuitorului devine temeiul restaurării omului

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, subliniază în Pastorala de Crăciun că Întruparea Fiului lui Dumnezeu nu este doar un eveniment istoric, ci fundamentul pe care se reconstruiește întreaga ființă omenească.

Omul contemporan are nevoie, mai mult ca oricând, de un scop care să ofere coerență existenței sale. Ființa umană nu se poate limita la dimensiunea biologică, ea este chemată la o viață duhovnicească prin care suferința și experiențele cotidiene capătă finalitate, spune ierarhul.

„Fără rostul pe care îl oferă Hristos Întrupat, omul devine fragmentat, acționează haotic și își pierde unitatea interioară. Nevoia de sens este o expresie a chipului lui Dumnezeu din om și o chemare spre împlinire”, afirmă Preasfinția Sa.

Prin Nașterea Sa, Hristos sfințește timpul și pătrunde în existența noastră, transformând „firul obișnuit al vieții în lumină”. Astfel, căutarea universală după adevăr, iubire și dreptate își găsește răspunsul deplin în Persoana Mântuitorului.

Centenarul Patriarhiei Române și Nașterea Domnului

În continuare, PS Ieronim amintește de aniversarea Centenarului Patriarhiei Române și vede în acest eveniment istoric o prelungire a lucrării lui Dumnezeu în lume. Așa cum Întruparea a unit cerul cu pământul, ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie în urmă cu un secol simbolizează unitatea și comuniunea de credință a neamului.

„Trebuie spus că, în acest an, Praznicul Nașterii Domnului se întâlnește și se împletește cu un alt eveniment istoric deosebit pentru Biserica noastră: aniversarea Centenarului Patriarhiei Române. Aceasta ne aduce aminte de ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie și ne cheamă la recunoștință și la credință”.

„În chip simbolic, unirea lui Dumnezeu cu omul prin Naștere, la fel ca unirea credincioșilor ortodocși români sub semnul Patriarhiei, devine model al comuniunii reale. Cuvântul întrupat ne arată că Dumnezeu face punte între cer și pământ, între oameni, între neamuri. În mod asemănător, centenarul Patriarhiei evocă faptul că Biserica noastră s-a aflat în istorie ca legătură vie între generații, ca loc al comuniunii în credință, dar și ca mărturie și lucrare a lui Hristos printre noi”.

„Acest fapt ne îndeamnă să privim prezentul atât ca moștenire primită, cât și ca responsabilitate asumată”, a specificat Episcopul Daciei Felix.

Nașterea Domnului, restaurarea omului

Prin faptul că Fiul lui Dumnezeu a asumat firea omenească a deschis omului calea „înnoirii și îndumnezeirii”.

„Întâlnirea dintre dumnezeiesc și uman devine fundament al mântuirii omului, pentru că, în acel moment, firea omenească este unită cu firea dumnezeiască în Persoana lui Hristos, iar această unire deschide omului calea împărtășirii din viața dumnezeiască”.

„În trupul asumat de Fiul lui Dumnezeu se împlinește planul veșnic al mântuirii, prin care omenirea primește posibilitatea înnoirii și îndumnezeirii. Nașterea Mântuitorului devine temeiul restaurării omului, pentru că Dumnezeu intră în istorie, sfințește timpul și redă lumii prezența Sa mântuitoare”, a explicat Episcopul Daciei Felix.

Manifestarea credinței se face în fiecare zi

„Mesia, Chip luminos” s-a apropiat de „omul fragil și neputincios, făcând din slăbiciunea omenească loc al manifestării puterii Sale. Din acest motiv, fiecare praznic al Nașterii este o chemare la recunoașterea demnității fiecărui suflet, dar și la asumarea calității noastre de fii ai lui Dumnezeu prin har, chemați să trăim în iubire și în comuniune cu Dumnezeu și cu semenii, spre dobândirea Împărăției Cerurilor”.

Amintind de aniversarea Centenarului Patriarhiei Române, PS Ieronim ne transmite că acest eveniment este „expresia lucrării lui Dumnezeu Întrupat în istorie”, dar accentuează faptul că „manifestarea credinței nu se limitează la trecut sau la istorie”.

„Praznicul Nașterii Domnului aduce rod duhovnicesc doar atunci când pătrunde în viața noastră, transformând fiecare zi, fiecare gând și fiecare gest, dând sens întregii existențe. Viața fiecăruia poate deveni un loc al prezenței lui Hristos prin fapte, prin rugăciune, prin comuniune”.

„Nașterea Mântuitorului și Centenarul Patriarhiei Române sunt două aspecte ale aceluiași adevăr: Dumnezeu lucrează în istorie și continuă să lucreze prin Biserica Sa. Prezența noastră aici, rugăciunile pe care le-am rostit, faptele noastre bune, mărturia noastră – toate acestea sunt moduri prin care fiecare dintre noi poate să participe la această lucrare divină”, a îndemnat ierarhul.

Foto credit: Episcopia Daciei Felix

