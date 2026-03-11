Pasagerii care pleacă de pe aeroporturile din București pot avea până la 2 litri de lichide în bagajul de mână

Pasagerii care pleacă de pe aeroporturile „Henri Coandă” și Băneasa pot transporta, începând de miercuri, lichide, aerosoli și geluri în recipiente de până la 2 litri în bagajul de mână, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

Potrivit unui comunicat transmis de CNAB și citat de Agerpres, noile reguli au intrat în vigoare miercuri, 11 martie, la ora 00:00 și se aplică lichidelor, aerosolilor și gelurilor transportate în bagajele de cabină.

„Pasagerii care pleacă de pe Aeroportul Henri Coandă și Aeroportul Băneasa pot să transporte în bagajul de mână lichide, aerosoli și geluri aflate în recipiente individuale de până la 2 litri, față de limita anterioară de 100 ml per recipient”, se arată în comunicat.

CNAB precizează însă că relaxarea restricțiilor se aplică doar pasagerilor care își încep călătoria pe aceste aeroporturi, nu și celor aflați în tranzit sau transfer.

Echipamente de ultimă generație

Teo Postelnicu, purtător de cuvânt al CNAB, a explicat pentru Digi24 că modificarea reprezintă „o relaxare a unor condiții de securitate”, posibilă datorită noilor echipamente instalate pe aeroporturile din București.

„Limita de 2 litri este arhisuficientă pentru a trece un pasager. Poate să fie o sticlă de 2 litri, fie două de 1 litru sau patru de câte 500 ml. Oamenii pot intra și trece de control de securitate fără nicio problemă”.

Potrivit oficialului, scanerele de ultimă generație pot identifica conținutul recipientelor fără a mai fi nevoie ca acestea să fie scoase din bagaj. „Scanerele respective pot identifica substanțele care sunt în sticle și pot decela dacă reprezintă o amenințare sau nu. Deci nu mai este problemă să mergem cu sticle foarte mici, de 100 ml”, a explicat Postelnicu.

„Include foarte multe categorii care pot intra sub incidența acestei relaxări, nu doar apă”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Situația în Europa

Reguli similare au fost introduse treptat și pe alte aeroporturi europene dotate cu scanere CT moderne, care permit verificarea mai detaliată a bagajelor de cabină.

Potrivit informațiilor publicate de Euronews, limita de până la 2 litri este permisă deja pe unele aeroporturi din Marea Britanie, Germania, Italia, Irlanda, Polonia, Lituania, Malta sau Danemarca, însă implementarea nu este uniformă pe întregul continent.

În România, restricțiile privind lichidele în recipiente de până în 100 ml au fost eliminate în 2025 și pe aeroporturile din Cluj-Napoca și Sibiu, după instalarea unor echipamente similare de control de securitate. Alte aeroporturi din țară pregătesc sau analizează introducerea acestei tehnologii în perioada următoare, potrivit Profit.ro.

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