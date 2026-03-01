Ministerul Afacerilor Externe a înființat un grup de lucru pentru promovarea limbii române în străinătate

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a găzduit joi prima reuniune a unui grup de lucru interinstituțional dedicat creșterii cooperării în domeniul promovării limbii române în diaspora și în comunitățile istorice.

Potrivit unui comunicat de presă emis de instituție, scopul noului grup de lucru este creșterea nivelului de colaborare între instituțiile cu atribuții în studierea și promovarea limbii române peste hotare, printr-o mai bună corelare a programelor existente și identificarea unor noi linii de acțiune în beneficiul românilor din diaspora.

MAE subliniază că, în contextul creșterii numărului de comunități românești din Europa și din alte regiuni ale lumii, menținerea și dezvoltarea identității lingvistice și culturale a noilor generații reprezintă o prioritate esențială, limba română fiind elementul central de păstrare a identității și a legăturii cu țara de origine.

Rolul Bisericii în păstrarea identității române

La întâlnire a participat și părintele arhimandrit Augustin Coman, consilier patriarhal coordonator în cadrul Sectorului relații creștine și interreligioase, care a prezentat rolul Bisericii Ortodoxe Române în promovarea limbii și identității românești în comunitățile din diaspora.

„Am subliniat rolul important pe care îl au parohiile ortodoxe românești din afara frontierelor țării noastre în păstrarea identității românești a celor stabiliți, temporar sau definitiv, peste hotare”, a declarat arhimandritul pentru Basilica.ro.

„Totodată, am evidențiat faptul că aceste comunități ecleziale nu reprezintă doar spații cu caracter sacramental-liturgic, ci adevărate centre de coeziune și solidaritate, în cadrul cărora copiii și tinerii români din diaspora au posibilitatea de a învăța limba română, de a cunoaște istoria și patrimoniul cultural național și de a-și asuma conștient apartenența la identitatea românească”.

„Este cunoscut faptul că numeroase parohii ortodoxe românești din diaspora organizează, pe lângă activitățile catehetice, și cursuri de învățare a limbii române”, a adăugat părintele consilier.

Coordonare mai eficientă

Secretarul de stat pentru relații interinstituționale, cooperare pentru dezvoltare și drepturile omului, Clara Volintiru, a evidențiat necesitatea unei coordonări mai eficiente între instituții.

„Dorim să asigurăm o bună colaborare și să sprijinim celelalte instituții de resort în promovarea limbii române în diaspora și comunitățile istorice. Vrem să înțelegem problemele cu care acestea se confruntă și cum putem acționa concertat și eficient pentru a le soluționa. MAE dorește să impulsioneze o coordonare mai bună între diferitele instituții și să sprijine activitatea acestora de promovare a limbii române în străinătate”.

În același context, MAE a arătat că misiunile diplomatice și oficiile consulare vor analiza în ce măsură comunitățile românești își doresc să acceseze programe de promovare a limbii și culturii române, precum și posibilitățile de introducere sau extindere a cursurilor de limbă română în cadrul sistemului public de învățământ din statele de reședință.

La prima reuniune a grupului de lucru au participat reprezentanți ai Institutului Limbii Române, Institutului Cultural Român, Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, Administrației Prezidențiale și Patriarhiei Române.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu