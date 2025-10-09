Pr. Ion Iuga, parohul român din Amsterdam: Pentru mine, a trăi în altă țară înseamnă a redescoperi cine sunt

Săptămânalul Formula AS publică un interviu cu Părintele Ion Iuga, parohul comunității românești „Sf. Ioan Gură de Aur” din Amsterdam, Olanda. „Pentru mine, a trăi în altă țară înseamnă a redescoperi cine sunt”, spune clericul.

Parohia își desfășoară activitatea liturgică într-o biserică închiriată de la Episcopia Catolică de Harlem-Amsterdam, pe care românii își doresc să o achiziționeze și să o înfrumusețeze conform tradiției ortodoxe.

Parohul român din Amsterdam a vorbit despre diferențele culturale cu care se confruntă românii din Olanda, care, în mod doar aparent paradoxal, conduc la o mai bună sudare a comunității românești.

Preot în închisori

Pe lângă activitatea de paroh al comunității, clericul se implică și în pastorația deținuților din închisorile olandeze, fiind angajat al Ministerului Justiției din această țară. „Frecventez închisorile pentru creștinii ortodocși aflați acolo, dar și pentru oricine îmi solicită ajutor spiritual”, spune Părintele Ion Iuga.

„Însăși prezența mea acolo, îmbrăcat în reverendă, este ceva ieșit din comun și atrage atenția. Foarte mulți mă salută respectuos și mă întreabă despre credința ortodoxă, iar slujbele au un statut foarte important, sunt prioritare față de toate celelalte activități din penitenciar.”

„Cei mai mulți mi-au mărturisit, de-a lungul timpului, că slujba este singura activitate în care se simt cu adevărat ­oameni”, spune parohul român din Amsterdam.

Provocarea de a te redescoperi

„În Olanda, ca român, te lovești în primul rând de superficialitatea credinței, ba chiar de inexistența ei, de consumerismul lor excesiv și o viață fără sens”, spune Părintele Ion Iuga. „Aici intervine provocarea de a te redescoperi pe tine însuți și propriile tale valori.”

„Mediul poate fi fascinant pentru unii și motivant, iar pentru alții, descurajator. Le atrag atenția adesea că mediul ne influențează, dar nu trebuie să ne determine cine alegem să fim.”

Românii din Amsterdam au devenit mai uniți

Depărtarea de țară îi face mai coezivi pe românii din diaspora, spune preotul.

„Inițial, mulți români veniți în Olanda manifestă o doză mare de neîncredere și suspiciune unii față de alții, căpătată în deceniile de comunism”, spune Părintele Ion Iuga. „Însă, lucrurile s-au schimbat mult în ultimii ani.”

„Românii par mult mai dispuși să se apropie și să interacționeze unii cu ceilalți, iar biserica reprezintă un spațiu al încrederii și coeziunii, un loc unde merită efortul să vii chiar de mai departe.”

Mulți credincioși rămân să stea de vorbă după slujbă, se vizitează reciproc, iau masa împreună duminica, după slujbă, sau organizează mici excursii împreună.

Binele personal depinde de cât îl împărtășim

„Biserica a devenit un loc de întâlnire al românilor. Mă impresionează în mod special pomenirile celor adormiți. Vin credincioși care își pomenesc părinții și înaintașii, apoi împart unor necunoscuți bucatele pe care le-au pregătit.”

„În Olanda, am văzut cât se poate de concret aplicarea unui principiu evanghelic: binele personal, după care toți alergăm, se poate atinge doar dacă alegem să cedăm o parte din el celorlalți, chiar și necunoscuți”, remarcă preotul paroh.

Convertiți olandezi

El mai menționează că această comunitate românească atrage și convertiți olandezi.

„O parte din slujbele noastre se desfășoară în limba olandeză, iar o sâmbătă pe lună slujim Sf. Liturghie doar în această limbă. Avem permanent unul sau doi catehumeni adulți care se pregătesc să primească botezul”, spune Părintele Ion Iuga.

„Recent, am slujit pentru prima dată Taina Cununiei, doar în limba olandeză, dat fiind că nici unul dintre miri nu era român. Ambii sunt integrați parohiei noastre și au participat la slujbă foarte mulți români.”

Carte de vizită

Părintele Ion Iuga ajuns cu o bursă de studii în Belgia, unde a locuit cu familia timp de șase ani.

S-a întors în țară, apoi s-a stabilit ca preot misionar la Bruxelles. În această calitate a fost trimis ulterior în Olanda, la Amsterdam, în 2019, la parohia reînființată „Sf. Ioan Gură de Aur”.

Foto credit: Parohia Amsterdam – Biserica Ortodoxă Română „Sf. Ioan Gură de Aur”