De Buna Vestire, două parohii din Brăila oferă ajutoare maternității din oraș

Parohiile „Buna Vestire” și „Sf. Parascheva” din municipiul Brăila au desfășurat luni o acțiune social-filantropică la maternitatea din cadrul Spitalului Județean de Urgență din oraș.

În urma consultării cu reprezentanții unității medicale, preoții de la cele două parohii au achiziționat cinci cărucioare pentru transportul pacientelor, lenjerii pentru paturi, îmbrăcăminte pentru copii și scutece de unică folosință pentru nou-născuți.

Pe lângă produsele medicale și celelalte obiecte de necesitate oferite instituției, preoții le-au oferit mamelor internate iconițe, revista eparhială „Călăuză ortodoxă” și cărți de rugăciune.

Între cele două comunități parohiale și Spitalul de Obstetrică și Ginecologie din Brăila există de mai mulți ani o colaborare în sprijinul pacientelor și copiilor internați în spital, precum și al cadrelor medicale ale instituției.

Activitatea a fost prilejuită de apropierea sărbătorii Bunei Vestiri, care celebrează maternitatea și amintește valoarea inestimabilă a fiecărui copil, a fiecărei persoane umane, începând de la concepție. Valoarea ajutoarelor dăruite a fost de 14.000 lei.

Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos