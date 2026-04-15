O parohie românească din Italia va colabora cu Banca Alimentară Verona

Parohia Ortodoxă Română Verona 2 din Italia a stabilit o colaborare cu Banca Alimentară locală, în scopul sprijinirii persoanelor vulnerabile social din evidența comunității.

Prin acest parteneriat, parohia va deveni un punct de sprijin pentru distribuirea resurselor alimentare esențiale.

Colaborarea cu Banco Alimentare — una dintre cele mai importante rețele de caritate din Italia — va permite colectarea și redistribuirea produselor către cei care se confruntă cu lipsuri materiale, oferindu-le nu doar hrană, ci și demnitate și sentimentul că nu sunt singuri.

„Într-o perioadă în care mulți dintre semenii noștri trec prin momente dificile, această colaborare este un răspuns la rugăciunile noastre și o dovadă a faptului că Biserica este, înainte de toate, o familie unită în fapte bune”, transmit reprezentanții parohiei. Ei invită credincioșii să anunțe dacă știu familii care au nevoie de asistență socială.

Inițiativa marchează un nou capitol în activitatea social-filantropică a comunității, transformând dragostea creștină în ajutor concret pentru familiile și persoanele aflate în dificultate din cadrul comunității.

Pusă sub ocrotirea „Sf. Mucenițe Sofia și a fiicelor sale: Pistis, Agapis și Elpis, biserica parohială se află la adresa Vicolo Basso Acquar 18 din Verona, iar numărul de telefon este +39 329 191 7987.

Foto credit. Banco Alimentare di Verona