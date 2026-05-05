O parohie românească din Munții Pirinei și-a sărbătorit hramul: PS Timotei a subliniat jertfa Sf. Pelaghia pentru Hristos

Parohia „Sfânta Muceniță Pelaghia din Tars” din Vielha, localitate aflată în nordul Spaniei, în zona Munților Pirinei, și-a sărbătorit duminică hramul. Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei, a subliniat în predică jertfa ocrotitoarei spirituale a parohiei pentru Hristos.

Preasfinția Sa a afirmat că Sfânta Pelaghia „este numită mare muceniță deoarece, deși provenea dintr-o familie păgână și bogată, a înțeles că adevărata bogăție este Hristos și Împărăția Cerurilor”.

„S-a botezat în ascuns, iar când a fost dusă înaintea împăratului Dioclețian, a mărturisit că este logodită cu Hristos. Pentru credința ei statornică, a primit moarte martirică”, a explicat Episcopul Spaniei și Portugaliei.

Preasfințitul Părinte Timotei l-a hirotesit iconom pe părintele Gheorghe Crăciun, în semn de apreciere pentru slujirea în viața Bisericii și a comunității.

De asemenea, Diploma „Sfântul Apostol Iacov cel Mare” a fost oferită doamnei Tatiana, soția părintelui paroh, și doamnei Maria, soția părintelui arhidiacon Lucian Crașovan, ca semn al recunoștinței pentru implicarea în susținerea activităților parohiale.

Părintele paroh a adresat mulțumiri Preasfinției Sale, precum și tuturor celor care au contribuit la organizarea sărbătorii.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei