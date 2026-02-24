O parohie românească în aproprierea Madridului a aniversat un deceniu de activitate liturgică și misionară

Parohia românească „Sfântul Ierarh Ioan Maximovici” din Las Rozas–Majadahonda, aflată în apropierea Madridului, a aniversat duminică zece ani de activitate liturgică și misionară.

Evenimentul a fost marcat de săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei. Preasfinția Sa a explicat semnificația Duminicii Izgonirii lui Adam din Rai.

„La prima vedere, am putea crede că izgonirea lui Adam și a Evei din Rai a fost o pedeapsă. Dar nu a fost o pedeapsă, ci o consecință a ruperii lor de Dumnezeu prin neascultare”.

Episcopul Timotei a evidențiat că iertarea reprezintă temelia drumului spre mântuire: „Dumnezeu l-a iertat pe om și i-a deschis calea mântuirii prin Iisus Hristos. Fără iertare nu există mântuire”.

„Omul se aseamănă cel mai mult cu Dumnezeu atunci când iartă. Să-I cerem lui Dumnezeu: Doamne, nu pot să iert, învață-mă să iert”, a îndemnat Preasfinția Sa.

În cadrul slujbei, Preasfințitul Părinte Timotei l-a hirotesit sachelar pe părintele paroh David Băltărețu, în semn de apreciere pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată în comunitate. De asemenea, doamnei preotese Veronica i-a fost acordat Ordinul „Sfântul Apostol Iacov cel Mare”. Distincția a fost oferită ca recunoaștere a implicării și sprijinului oferit în viața parohiei.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei