Parohia românească din Navan, Irlanda, și-a sărbătorit pentru prima dată ocrotitorul, un sfânt local

Parohia românească din Navan, Irlanda, una dintre cele mai recent înființate ale Episcopiei Irlandei și Islandei, a sărbătorit duminică pentru prima dată hramul închinat Sfântului Erc, Episcop de Slane – unul dintre primii sfinți ai creștinismului irlandez și ucenic al Sfântului Patrick.

În cadrul Sfintei Liturghii, părintele paroh Teodor Tcaci a transmis un mesaj de recunoștință și încurajare către credincioși:

„Mulțumim din suflet tuturor celor care ați venit, unii de departe, pentru a ne fi alături la Sfânta Liturghie, înălțând rugăciuni comune către Dumnezeu și către ocrotitorul nostru, Sfântul Erc”.

„Ați dovedit, încă o dată, că Biserica este cu adevărat Trupul lui Hristos, iar unitatea noastră în rugăciune este un dar neprețuit”, a spus părintele.

În continuare, părintele a vorbit despre modelul de sfințenie al ierarhului irlandez:

„Sfântul Erc ne cheamă la o viață de dreptate, milostenie și smerenie. Fie ca pilda sa să ne inspire pe toți să fim judecători drepți în viața noastră și să privim mereu spre Lumina lui Hristos”.

Propovăduitor al Evangheliei

Sfântul Erc din Slane († secolul al V-lea) a fost unul dintre primii episcopi ai Irlandei și un ucenic apropiat al Sfântului Patrick, Luminătorul Irlandei. Cronicile irlandeze arată că, impresionat de credința și învățătura Sfântului Patrick, Erc — fost judecător păgân — s-a botezat și a devenit propovăduitor al Evangheliei în ținutul Meath.

A întemeiat o școală de formare pentru misionari și clerici la Slane, unde s-a nevoit în rugăciune și post până la sfârșitul vieții. Este cunoscut ca un om al înțelepciunii și al dreptății, model de echilibru între slujirea Bisericii și implicarea în viața comunității.

Sfântul Ierarh Erc a trecut la Domnul la vârsta de 93 de ani, în anul 514, și este cinstit în fiecare an în data de 2 noiembrie.

