O parohie românească din Bavaria devine partener al prefecturii în promovarea culturii și tradițiilor locale

Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din Traunreut, Germania, va fi inclusă, începând cu anul 2026, în structura prefecturii locale din Bavaria, ca partener în proiecte dedicate păstrării și promovării culturii, tradițiilor și identității comunităților locale.

Decizia a fost luată în urma unei vizite oficiale a unei delegații formate din zece reprezentanți ai prefecturii, care au dorit să cunoască mai îndeaproape activitatea parohiei și implicarea acesteia în viața comunității românești din regiune.

În cadrul întâlnirii, oaspeții au vizitat biserica parohială, au aflat detalii despre proiectele derulate de-a lungul anilor și au discutat despre inițiativele culturale și educaționale planificate pentru perioada următoare.

În urma acestei vizite, prefectura a confirmat sprijinul financiar și logistic pentru desfășurarea activităților culturale, artistice și tradiționale organizate de Parohia „Sfinții Trei Ierarhi”.

Un semn de recunoaștere și încredere

Părintele paroh Constantin Bartok a subliniat importanța colaborării pentru viața comunității:

„Această colaborare este un semn de recunoaștere și de încredere. Ea arată că tradițiile și credința noastră nu sunt doar păstrate, ci și prețuite în contextul multicultural al Bavariei. Dorim să construim o punte de prietenie și înțelegere între români și germani, prin cultură, credință și dialog”.

Prin includerea sa în structura prefecturii, parohia va putea dezvolta noi inițiative culturale și educaționale, contribuind activ la consolidarea identității românești și la dialogul intercultural din Bavaria.

Scurt istoric

Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din Traunreut a fost înființată în anul 2007 pentru a sprijini viața spirituală și identitară a românilor ortodocși din regiune.

Prin jertfelnicia credincioșilor, a fost ridicată o biserică de lemn în stil maramureșean, cu hramurile Sfinții Trei Ierarhi, Sfântul Ierarh Andrei Șaguna și Sfânta Irmgard de la Chiemsee, pe un teren de 1.700 mp concesionat de Primăria Traunreut pentru 99 de ani. Piatra de temelie a fost pusă în 2016, iar biserica a fost sfințită în 2018.

În prezent, comunitatea lucrează la construirea unei case de cultură de 160 metri pătrați, amplasată lângă biserică, care va servi drept spațiu pentru evenimente culturale, educaționale și sociale.

