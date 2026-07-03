O parohie nemțeană din zona rurală a organizat o nouă tabără la mare pentru copiii din comunitate

În perioada 21–26 iunie, Parohia „Sf. Ap. Petru și Pavel” din Poiana, comuna Negrești, județul Neamț, a organizat o nouă tabără la mare pentru șapte copii din comunitate.

Timp de șase zile, copiii, care s-au aflat pentru prima dată într-o astfel de tabără, au fost găzduiți în stațiunea Mamaia Nord, unde s-au bucurat de mare, de plajă și de numeroase activități recreative și de grup, desfășurate într-un cadru sigur și prietenos, sub îndrumarea și implicarea directă a părintelui paroh și a doamnei preotese.

„Ne dorim ca acești copii să aibă parte de experiențe frumoase, care să le aducă bucurie și să le ofere amintiri de neuitat. Dincolo de sprijinul material și duhovnicesc, este important să le oferim momente care să le îmbogățească sufletul și să le arate că sunt iubiți și prețuiți”, transmite părintele Ionuț Lupei.

La finalul taberei, copiii au fost recompensați cu diplome de participare.

Activități pentru copii vulnerabili social din zona rurală

Activitatea face parte din programul social-pastoral al parohiei, prin care sunt sprijiniți copiii și tinerii din mediul rural, oferindu-li-se oportunități de recreere, educație și dezvoltare personală pe perioada vacanțelor școlare.

Tabăra pentru copiii fără posibilități din sat a ajuns în această vară la a doua ediție. Sejurul copiilor la mare a fost posibil prin generozitatea unor credincioși români din diaspora, prieteni ai parohiei, care susțin constant proiectele dedicate copiilor și familiilor în dificultate.

Sursa foto: Doxologia.ro