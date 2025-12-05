O nouă parohie de lângă Paris va începe duminică activitatea liturgică

Noua parohie ortodoxă românească din Eaubonne, localitate aflată în apropiere de Paris, va începe oficial activitatea liturgică duminică prin săvârșirea primei Sfinte Liturghii.

Parohia îi invită pe credincioșii din Eaubonne și localitățile învecinate să participe la acest moment de început al noii comunități parohiale. Sfânta Liturghie va începe în jurul orei 10:00.

Pentru o comunicare mai eficientă și pentru coagularea nucleului comunității, a fost creat și un grup de WhatsApp dedicat parohiei. Credincioșii sunt încurajați să distribuie vestea înființării parohiei și să îi adauge în grup pe cei care ar dori să se alăture noii comunități.

Slujba va avea loc în Biserica „Sainte Marie d’Eaubonne” la adresa 13 Rue Gabriel Peri, Eaubonne.

Foto credit: Facebook / Parohia Ortodoxă Română Eaubonne 95