O parohie bucureșteană a invitat două tinere să le explice copiilor și părinților riscurile din lumea virtuală

Dr. Alexandra Nadane, președinta Asociației România pentru viață, și Teodora Diana Paul, președinta Asociației Studenți pentru viață, au susținut duminică, la Parohia Dobroteasa din Capitală, o prezentare despre efectele inteligenței artificiale și riscurile pe care lumea virtuală le prezintă pentru copii și tineri.

Invitatele le-au vorbit tinerilor și părinților din comunitate despre distincția între real și virtual într-o lume în care tehnologia modelează atenția, relațiile și identitatea, transmite Părintele Paroh Liviu Barbu.

„Am explorat împreună ce este metaversul, cum influențează dezvoltarea copiilor și tinerilor, ce riscuri aduce și cum putem trăi echilibrat, cu rădăcini în realitate și în relații autentice. Participanții au pus întrebări și au comentat pe marginea celor prezentate, discuția fiind echilibrată de părerile pro și contra asupra tehnologiilor moderne”, relatează parohul.

Concluzia prezentării și a discuțiilor ulterioare a fost că tehnologia este un instrument care trebuie folosit cu discernământ.

La final, părintele paroh Liviu Barbu a evidențiat nevoia de înfrânare și lupta cu ispitele și patimile, pentru a rămâne liberi în Hristos și liberi de orice provocare – tehnologică sau de altă natură.

Ziua s-a încheiat cu un concert de colinde românești și străine susținut de Corul Sound al Casei de Cultură a Studenților din București, dirijat de Voicu Popescu.

Foto credit: Stefan și Maria Marcu