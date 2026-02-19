Colaborare cu Grupul psaltic Tronos: O parohie românească din Anglia a înregistrat slujba Sfintelor Femei Mironosițe

Parohia Ortodoxă Română Aylesbury din Marea Britanie a înregistrat recent, la București, slujba integrală a Sfintelor Femei Mironosițe – Vecernia și Utrenia. Proiectul a fost realizat în colaborare cu Grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale, în contextul Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame).

Comunitatea ortodocșilor români din Aylesbury este pusă sub ocrotirea Sfintelor Femei Mironosițe.

Înregistrarea a fost făcută sub conducerea Arhid. Mihail Bucă, Protopsaltul Catedralei Patriarhale, care a supravegheat respectarea cu fidelitate a tipicului și tradiției liturgice.

Înregistrarea este descrisă ca o „mărturie vie a credinței și unității românești în diaspora”, cu misiunea de a contribui la zidirea sufletească a românilor din Parohia Aylesbury, pusă sub ocrotirea Sfintelor Femei Mironosițe, și de pretutindeni, transmite părintele Iulian Rusu, parohul din Aylesbury și Consilier la Departamentul de Tineret al Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord, într-un comunicat trimis pe adresa redacției Basilica.ro.

„Această inițiativă reprezintă nu doar o lucrare cultural-liturgică de înaltă ținută, ci și un sprijin concret pentru susținerea activității liturgice, misionare și social-filantropice a Bisericii Ortodoxe Române în diaspora, contribuind la întărirea comunităților românești din afara granițelor țării și la consolidarea legăturii vii cu Biserica-mamă.”

Proiectul urmează să fie pus la dispoziția publicului larg în curând, ca instrument de zidire sufletească, cateheză și comuniune pentru toți cei care iubesc frumusețea slujbelor Bisericii Ortodoxe.

Sursa foto: Parohia Aylesbury