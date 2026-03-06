O parohie din Alba va proiecta documentarul despre Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction în ziua sa de pomenire

Parohia din Loman, județul Alba, va organiza duminică proiecția documentarului „Sfântul Preot Mucenic Liviu-Galaction de la Cluj”.

Activitatea este organizată în contextul zilei de pomenire a Sfântului Liviu Galaction, cinstit de Biserica Ortodoxă Română în data de 8 martie.

Evenimentul va avea loc în biserica parohială de la ora 11:00 și îl va avea ca invitat special pe Andrei Bândilă, realizator și producător la Trinitas TV.

Documentarul a fost realizat de Trinitas TV și a fost lansat oficial în anul 2025.

Scurtă biografie

Sfântul Preot Liviu Galaction s-a născut în data de 16 mai 1898, în localitatea Cristian, județul Brașov. A urmat studiile la școala românească din satul natal, întemeiată și condusă de tatăl său, apoi la Liceul Andrei Șaguna din Brașov și la Institutul Teologic din Sibiu, pe care l-a absolvit în anul 1920.

În 1924, după înființarea Academiei Teologice din Cluj de către Episcopul Nicolae Ivan, tânărul Liviu-Galaction a fost chemat să predea ca profesor. A avut cea mai îndelungată activitate didactică în cadrul instituției și a ajuns ulterior rector.

După ocuparea Ardealului de Nord din 1940, părintele Liviu-Galaction a rămas la Cluj-Napoca alături de Episcopul Nicolae Colan și de alți intelectuali români, oferind sprijin spiritual și încurajare românilor din Transilvania aflați sub presiunea regimului horthyst.

În timpul regimului comunist, a fost arestat în data de 21 noiembrie 1958 și condamnat la închisoare în 6 mai 1959. A fost condamnat la 17 ani de temniță grea, dar, în urma recursului, pedeapsa i-a fost redusă la 8 ani. A fost încarcerat la Penitenciarul Gherla și apoi la Aiud, unde a mărturisit credința ortodoxă până la sfârșitul vieții, trecând la Domnul în 8 martie 1961.

În ședința de lucru din 11-12 iulie 2024, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, cu cinstire în data de 8 martie.

Foto credit: Radio Renașterea