Părintele Ștefan Sfarghie este noul director al Publicațiilor Lumina

De la începutul acestui an, noul director al Publicațiilor Lumina ale Patriarhiei Române este părintele dr. Ștefan Sfarghie, consilier patriarhal coordonator în cadrul Sectorului comunicații și relații publice al Administrației Patriarhale. În cadrul acestui sector funcționează Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române.

Părintele Ștefan Sfarghie a absolvit studii la nivel de licență, master și doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, de unde a obținut, în 2020, titlul de doctor în Teologie cu teza „Identitatea creștină a noii Europe”, publicată în 2022 la Editura Universității din București, Colecția „Studia Theologica”.

Scurtă biografie profesională

Părintele Ștefan Sfarghie a slujit ca diacon și arhidiacon pe seama Paraclisului istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reșe­dinței Patriarhale din București între anii 2013 și 2021.

În 2016, a participat, în calitate de jurnalist, la lucrările Sfântului și Marelui Sinod al Bisericilor Ortodoxe Auto­cefale din insula Creta, Grecia.

În 2021, a fost numit preot la Parohia Zlătari din Sectorul 3 al Capitalei.

Este autor al mai multor studii și lucrări apărute la edituri din țară și a susținut prezentări la numeroase conferințe și simpozioane. Titlurile câtorva dintre aceste contribuții științifice: „Politicul și spiritualul în paginile Ziarului Lumina – Analiză”, „Politicul și spiritualul în Noua Europă – două concepte unificatoare sau antagonice?” și „Răspândirea creștinismului în Nordul Africii din secolul întâi până la Constantin cel Mare”.

Obiectivele pentru noua funcție

„Pentru mine este o deosebită onoare și o mare responsabilitate să preiau, cu binecuvântarea și din încredințarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, conducerea Publicațiilor Lumina ale Patriarhiei ­Române, componentă a Centrului de Presă ­Basilica ce s-a remarcat de-a lungul timpului ca o importantă voce a Bisericii Ortodoxe Române în spațiul public românesc”, a spus Părintele Ștefan Sfarghie.

Noul director al Publicațiilor Lumina a vorbit, cu această ocazie, despre datoria sa și a echipei redacționale de a consolida misiunea publicistică prin oferirea unei informări corecte privind viața și lucrarea zilnică a Bisericii Ortodoxe Române.

„Ziarul Lumina al Patriarhiei Române, primul cotidian creștin din România și, până acum, singurul cotidian bisericesc din întreaga lume ortodoxă, reprezintă un instrument eficient de transmitere în societate, prin știrile, reportajele, interviurile, documentarele și editorialele pe care le conține, a misiunii Bisericii Ortodoxe Române.”

Părintele consilier patriarhal a transmis obiectivele sale pentru noua funcție încredințată: continuarea și consolidarea misiunii publicistice a Publicațiilor Lumina, în deplină fidelitate față de valorile credinței ortodoxe și față de îndrumările Sfântului Sinod.

„Ziarul Lumina trebuie să rămână un reper de echilibru, responsabilitate și adevăr într-un context mediatic adesea marcat de superficialitate și polarizare”, a subliniat Părintele Ștefan Sfarghie.

„În acest sens, prin asigurarea unei informări corecte, clare și profesioniste privind viața Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu echipa redacțională, ne propunem să reflectăm cu onestitate și rigoare activitatea pastorală, liturgică, socială și culturală a Bisericii, astfel încât cititorii să înțeleagă mai mult și mai bine rolul și contribuția acesteia în societate”.

Prioritățile anului: tema familiei și adaptarea mesajului pentru tineri

Noul director al Publicațiilor Lumina a anunțat ca priorități editoriale pentru noul an: articolele dedicate Anului omagial și comemorativ 2026.

„Întrucât Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2026 drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame), un obiectiv important pentru anul în curs este întărirea dimensiunilor educative și formative ale Publicațiilor Lumina prin articole în care să se sublinieze, pe de o parte, importanța familiei creștine, «biserica de acasă», mediul în care omul învață pentru prima dată ce este iubirea, iar pe de altă parte, problemele reale cu care se confruntă aceasta în zilele noastre”, a spus părintele Ștefan Sfarghie.

Părintele director a promis propuneri concrete privind depășirea situațiilor de criză familială prin pastorație, prezență activă și dialog.

„Un obiectiv esențial îl reprezintă adaptarea responsabilă la noile mijloace de comunicare. Fără a-și pierde profunzimea și echilibrul care-l definesc, Ziarul Lumina trebuie să fie o voce credibilă și relevantă pentru tânăra generație printr-un mesaj creștin într-o formă accesibilă și atractivă”, a adăugat Părintele Ștefan Sfarghie.

„Îmi exprim nădejdea că, având ajutorul lui Dumnezeu, prin muncă onestă, cooperare, colaborare și colegialitate, Ziarul Lumina va continua să fie, atât în varianta print, cât și în cea online, o lumină a adevărului, a credinței și a speranței în viața Bisericii și a societății românești.”

Părintele Ștefan Sfarghie îi urmează în această funcție părintelui Nicolae ­Dascălu, care a fost director al Publicațiilor Lumina între anii 2011 și 2025. Publicațiile Lumina cuprind: cotidianul Ziarul Lumina, săptămânalul Lumina de Duminică și revista lunară Vestitorul Ortodoxiei.

Foto credit: Ziarul Lumina