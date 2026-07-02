Parohia Valletta va crea o bibliotecă multilingvă pentru credincioșii români și de alte naționalități

Parohia Ortodoxă Română „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Valletta, Malta, își propune să înființeze o bibliotecă parohială destinată credincioșilor, catehumenilor, copiilor și tuturor celor care doresc să cunoască mai bine credința ortodoxă, cultura română și rădăcinile spirituale ale poporului nostru.
„Primim cu bucurie cărți pentru susținerea identității naționale a românilor din Malta: volume despre istoria românilor, tradiții românești, cultură, limbă română, literatură română clasică și contemporană, precum și cărți pentru copii”, spune părintele Alexandru Popescu, parohul român din Valletta.
„Fiind o parohie românească aflată în diaspora, dar cu o comunitate internațională, avem nevoie de cărți în mai multe limbi: română, engleză, slavonă, sârbă, rusă, ucraineană, germană și alte limbi de circulație”, adaugă preotul.
Sunt binevenite cărți ortodoxe, catehisme, Biblii, Psaltiri, Viețile Sfinților, cărți de rugăciune, literatură patristică, lucrări de spiritualitate, cărți liturgice și materiale care să sprijine cateheza catehumenilor.
„Ne dorim ca această bibliotecă să fie un sprijin pentru românii din Malta, pentru copiii născuți sau crescuți aici, care au nevoie să nu își uite limba, credința, istoria și rădăcinile românești, dar și pentru catehumenii vorbitori de limba engleză și pentru credincioșii ortodocși de alte naționalități care participă la viața parohiei noastre”, mai transmite parohul din Valletta.
„Într-un context multicultural precum Malta, o astfel de bibliotecă poate deveni un spațiu de misiune, cateheză, educație și păstrare a identității. O carte dăruită poate deveni o lumină aprinsă în sufletul cuiva.”
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Romanian Orthodox Community and Parish of St. John the Baptist in Malta
St. Rocco Church
107, St. Ursula Street
Valletta VLT 1235
Malta
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