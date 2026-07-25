Ziua Maramureșului: Deschiderea manifestărilor va avea loc la Mănăstirea Rohia

Ziua Maramureșului își va deschide manifestările la Mănăstirea maramureșeană Rohia, unde va avea loc, în data de 15 august, cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional al Identității Tradiționale.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a evenimentului, alegerea locației pentru debutul evenimentului are o semnificație aparte, în contextul împlinirii a 100 de ani de la întemeierea așezământului monahal.

Totodată, Mănăstirea Rohia reprezintă unul dintre cele mai importante repere spirituale ale Maramureșului.

Organizatorii au subliniat că festivitatea își propune să celebreze valorile culturale ale zonei într-un „loc în care lemnul a devenit patrimoniu, credința a devenit continuitate, iar tradiția a rămas un mod de viață”.

Program artistic

Manifestarea va reuni delegații și ansambluri din opt țări: România, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Azerbaidjan, Kazahstan, Albania și India.

Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, partener artistic principal al festivalului, va reuni pe aceeași scenă artiști și ansambluri reprezentative din statele participante, într-un spectacol dedicat patrimoniului viu și dialogului dintre popoare.

„Vă invităm să fiți parte din această întâlnire a tradițiilor, a culturilor și a oamenilor care cred că identitatea este cea mai de preț moștenire pe care o putem transmite generațiilor viitoare”, au transmis organizatorii.

Ziua Maramureșului

Ziua Maramureșului este sărbătorită anual în data de 15 august, în baza Legii nr. 133/2025, promulgată în luna iulie a aceluiași an. Instituirea acestei zile are ca scop promovarea identității istorice, culturale și spirituale a uneia dintre cele mai reprezentative regiuni ale României.

Cu acest prilej, autoritățile și instituțiile publice, alături de organizații culturale, educaționale și religioase din țară și din străinătate, organizează manifestări dedicate valorificării patrimoniului maramureșean.

Totodată, instituțiile cu atribuții în domeniile culturii, educației și turismului pot sprijini organizarea acestor manifestări, inclusiv prin colaborări cu muzee, școli, centre culturale, așezăminte religioase și organizații care promovează patrimoniul istoric și cultural al Maramureșului.

Foto credit: Facebook / Mănăstirea „Sf. Ana” Rohia