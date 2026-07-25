Mitropolitul Antonie la Consiliul Raional Criuleni: Biserica și autoritățile sunt chemate să slujească același popor

Mitropolitul Antonie al Basarabiei a vizitat vineri Consiliul Raional din Criuleni, Republica Moldova. Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa s-a întâlnit cu reprezentanții instituției, subliniind că „Biserica și autoritățile sunt chemate să slujească același popor”.

Întâlnirea a reprezentat un prilej de dialog privind rolul Bisericii în viața comunităților și proiectele comune.

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, însoțit de clerici din Protopopiatul Criuleni și Dubăsari, a fost primit de Alexandru Carțîn, președintele raionului, și de consilierii instituției.

Biserică și stat în sprijinul oamenilor

Mitropolitul Basarabiei a mulțumit conducerii raionale pentru sprijinul acordat, amintind că scopul este „binele oamenilor, întărirea comunităților și păstrarea valorilor care ne definesc”.

Totodată, Înaltpreasfinția Sa a evocat personalitate Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, model de dragoste pentru popor și sprijin pentru Biserică.

La rândul său, președintele Consiliului Raional Criuleni, Alexandru Carțîn a evidențiat buna colaborare dintre administrație și comunitățile bisericești și disponibilitatea pentru colaborarea cu Mitropolia Basarabiei.

Vizita Înaltpreasfințitului Părinte Antonie continuă seria întâlnirilor din Protopopiatul Criuleni și Dubăsari, având ca scop consolidarea cooperării dintre Biserică și autoritățile locale.

Foto credit: Facebook / Mitropolia Basarabiei