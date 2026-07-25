Programul slujirii ierarhilor în Duminica a 8-a după Rusalii

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji, în Duminica a 8-a după Rusalii, conform următorului program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Mănăstirea Războieni, județul Neamț.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica „Sfântul Ilie Tesviteanul” din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Parva, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale şi Meridionale.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea „Toți Sfinții” din cadrul Centrului Eparhial.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Biserica „Sfântul Ilie” din Timișoara – Fabric.

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei, va sluji la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Chișinău.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în Parohia „Sfânta Treime” din Deal, județul Alba.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Catedrala „Sfinții Împărați” din Chicago, Illinois.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, va sluji la Schitul „Sfânta Muceniță Filofteia”, din comuna Măneşti, județul Dâmbovița.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Biserica „Sfântul Pantelimon”, din localitatea Pantelimon, județul Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în Parohia Purcăreți, județul Alba.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Paraclisul reședinței arhiepiscopale din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Mănăstirea Negru Vodă din Câmpulung Muscel, împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Vadu Sorești, județul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord va sluji la Biserica din Newton Abbot – Misiune a Parohiei „Sfânta Diaconiță Olimpiada și Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”, Exeter, Anglia.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, va sluji la Biserica „Sfinții Nicolae și Pantelimon” din Bârlad.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Paraclisul „Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, Mitropoliții Transilvaniei” de la Reședința Episcopală din Oradea.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, va sluji în Parohia Tămășești, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Godeanu, comuna Obârșia-Cloșani, județul Mehedinți.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji în Parohia „Sfântul Dumitru” din satul Roșu, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea Frățilești-Sudiți, județul Ialomița.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Mănăstirea ,,Acoperământul Maicii Domnului” din Mărcuș, județul Covasna.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Pantelimon”, Siliștea Gumești.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji în Parohia Obârșia Cloșani, județul Mehedinți.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Traian, județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Poienița, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Paraclisul „Sfântul Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeei” al Reședinței Episcopale din Deva.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji în Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Srediștea Mică, Republica Serbia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji în Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfântul Ilie”, din Newmarket, Ontario.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei va sluji la Catedrala Episcopală „Înălțarea Sfintei Cruci” din Dublin, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim din București.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea „Sfânta Maria” Techirghiol, județul Constanța.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji în Parohia Tătaru, județul Prahova.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Călugăreni, judeţul Neamț.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica din Rusu de Jos, județul Bistrița-Năsăud.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, va sluji la Mănăstirea Cebza din județul Timiș.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în Parohia „Bunavestire şi Sfântul Proroc Ilie” din Kassel, Germania.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Parohia „Sfântul Gheorghe” din Vicovu de Sus-Laura, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji în Parohia Barjoveni 1, filia Uncești, județul Neamț.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Ilba, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereul vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul și Sfântul Ierarh Grigorie Palama” din Girona, Spania.

Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, Arhiereul vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea Radu Vodă din București.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord