Parohia românească din Ulm promovează patrimoniul României la Festivalul Dunării

Parohia Ortodoxă Română „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Ulm promovează patrimoniul turistic și cultural al României la Festivalul Dunării, desfășurat în perioada 3-12 iulie în orașele germane Ulm și Neu-Ulm.

Membrii comunității parohiale sunt prezenți la standul României alături de personalul Consulatului General al României la Stuttgart.

Vizitatorilor le sunt prezentate informații despre patrimoniul turistic și cultural al României, cu accent pe Delta Dunării și alte regiuni ale țării.

La stand sunt disponibile și materiale turistice, informații pentru organizarea unei călătorii în România și detalii despre posibilitățile locale de învățare a limbii române ca limbă străină.

Comunitatea românească, prezentată la Ulm

În prima zi a festivalului, standul României a fost vizitat de Martin Ansbacher, primarul orașului Ulm, împreună cu o delegație oficială.

Cu acest prilej, membrii parohiei au prezentat activitatea comunității ortodoxe românești și proiectele desfășurate pentru românii din regiune.

Festivalul Internațional al Dunării reunește, o dată la doi ani, comunități și reprezentanți ai țărilor dunărene. Programul include evenimente de muzică, dans, literatură și expoziții, precum și o piață dedicată culturilor și tradițiilor din regiunea Dunării.

Ediția din acest an se desfășoară timp de zece zile pe ambele maluri ale Dunării, în Ulm și Neu-Ulm, și se încheie în data de 12 iulie.

Foto credit: Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord