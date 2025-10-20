Parohia „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca” din Bologna și-a sărbătorit ocrotitorul

Comunitatea românească din Bologna a marcat sâmbătă, prin rugăciune, hramul Parohiei „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca”. La slujbă au participat credincioși și invitați din mediul academic și diplomatic.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de preoți și diaconi, condus de părintele Trandafir Vid, protoiereu al Protopopiatului Emilia Romagna 1. Invitatul special al sărbătorii a fost părintele profesor Ioan Chirilă, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Au fost prezenți, de asemenea, reprezentanți ai Arhidiecezei Catolice și ai Consulatului României din Bologna, care au transmis mesaje de apreciere pentru activitatea pastorală și culturală a comunității românești. Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă tradițională oferită de credincioșii parohiei.

Scurt istoric

Parohia „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca” din Bologna Vest a fost înființată în anul 2011, pentru a răspunde nevoilor spirituale ale românilor din vestul orașului.

Din anul 2013, părintele Trandafir Vid slujește ca paroh, iar comunitatea și-a stabilit sediul actual în Bologna, într-o biserică oferită de curia catolică și amenajată într-un lăcaș de cult ortodox.

În prezent, parohia desfășoară o bogată activitate pastorală, educațională și culturală, având o școală românească, o școală catehetică și un ansamblu de dansuri tradiționale pentru copii, devenind un important centru de comuniune și identitate românească în regiune.

Foto credit: Episcopia Italiei