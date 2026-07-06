Parohia românească din Villarrobledo a aniversat 15 ani de la înființare

Parohia „Sfântul Prooroc Daniel” din Villarrobledo, Spania, a aniversat duminică 15 ani de la înființare printr-o Sfântă Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei.

Alături de ierarh au slujit Arhid. Spiridon Burlacu, consilier economic eparhial, și Pr. Liviu Frone, parohul comunității.

În predica Sa, Preasfințitul Părinte Timotei a vorbit despre vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarenilor și a subliniat că iubirea lui Dumnezeu depășește orice barieră.

„Cei doi demonizați, alungați și părăsiți de toți, sunt eliberați din robia celui rău și redobândesc demnitatea de fii ai lui Dumnezeu. În același timp, demonii Îl mărturisesc pe Iisus ca Fiul lui Dumnezeu, în timp ce oamenii încă se întreabă cine este El. Hristos Se retrage, iar cei doi oameni vindecați rămân să vestească binefacerile primite de la Dumnezeu”, a subliniat ierarhul.

Ierarhul a explicat că fiecare om are valoare înaintea lui Dumnezeu și i-a îndemnat pe credincioși să se apropie de Hristos cu smerenie și credință: „Minunea ne cheamă și pe noi să-L mărturisim pe Hristos ca Fiul lui Dumnezeu și să ne apropiem de El, pentru că numai El ne poate elibera din robia păcatului și ne poate dărui viața veșnică”.

Distincții pentru slujirea comunității

Cu prilejul aniversării, Preasfințitul Părinte Timotei l-a hirotesit iconom pe Pr. Liviu Frone, în semn de apreciere pentru activitatea pastoral-misionară și implicarea în viața comunității parohiale.

De asemenea, cântărețul bisericesc Vasile Tomoioagă a fost hirotesit citeț pentru slujirea și implicarea în viața parohiei.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh i-a mulțumit ierarhului pentru prezența la aniversarea comunității și i-a oferit o cârjă arhierească.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei