Parohia românească din Heidelberg, invitată să participe la forumul interreligios al orașului

Parohia românească „Sfânta Treime” din Heidelberg, Germania, a fost invitată să facă parte din „Heidelberger Dialog der Religionen”, un forum inițiat de administrația locală pentru a reuni reprezentanții principalelor comunități religioase din oraș.

Potrivit Primăriei Heidelberg, proiectul își propune să aducă la aceeași masă pentru prima dată reprezentanții principalelor comunități religioase din oraș, pentru a crea un spațiu de dialog și colaborare.

Printre obiectivele forumului se numără schimbul de perspective între comunitățile religioase, oferirea de consultanță administrației locale în chestiuni religioase, creșterea vizibilității vieții religioase din Heidelberg și promovarea coexistenței pașnice în societate.

Recunoaștere a contribuției în comunitate

Referentul pastoral al parohiei, Serafim Armanca, a explicat pentru Basilica.ro semnificația participării comunității ortodoxe românești la acest demers.

„La peste un deceniu de prezență ortodoxă susținută în orașul celei mai prestigioase universități germane, invitația primăriei din Heidelberg de a participa la acest dialog ne onorează. În același timp, ea este și o recunoaștere a contribuției credincioșilor noștri – români și nu numai – la viața orașului”.

„La baza participării noastre la acest forum stau atât dorința de a da mărturie despre credința noastră ortodoxă (cu respect pentru celelalte credințe), cât și necesitatea aducerii în atenție a problemelor cu care comunitatea noastră se confruntă”, a afirmat Serafim Armanca.

Importanța comunităților religioase

Stefanie Jansen, viceprimar al orașului Heidelberg responsabil pentru domeniile Social, Educație, Familie și Egalitate de Șanse, a evidențiat, în cadrul conferinței de inițiere a noului forum, rolul comunităților religioase în viața orașului.

„Pentru mulți oameni și cu precădere în orașele multiculturale precum Heidelberg, comunitățile religioase reprezintă puncte importante de orientare, protecție și apartenență socială. O mare parte din contribuția acestor comunități la coeziunea socială este de la sine înțeleasă, dar totuși ea rămâne deseori invizibilă”.

Activitățile desfășurate în cadrul „Heidelberger Dialog der Religionen” vor include întâlniri periodice între reprezentanții comunităților religioase, precum și participarea acestora la evenimente organizate în viața publică a orașului Heidelberg. Următoarea întâlnire va avea loc în toamna acestui an, când parohia românească va fi membru deplin în acest forum.

Parohia „Sfânta Treime” din Heidelberg a fost înființată în vara anului 2015. Comunitatea își desfășoară activitatea liturgică în Biserica Sf. Iosif din Eppelheim, începând cu finalul anului 2017.

Foto credit: Primăria Heidelberg / Philipp Rothe