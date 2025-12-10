Parohia românească din Colmenar Viejo, Spania, a aniversat un deceniu de la înființare

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, a săvârșit Sfânta Liturghie, duminică, în Parohia românească din Colmenar Viejo, cu ocazia aniversării a unui deceniu de la înființare.

Evenimentul a avut dublă semnificație, prin împlinirea a 10 ani de la hirotonia părintelui paroh Nicolae Biolan și de la înființarea parohiei.

La slujbă au participat Laviniu Enii, ministru-consilier la Ambasada României în Regatul Spaniei, Carlos Blázquez Rodríguez, primarul orașului și părintele Ángel Camino, vicar al Arhiepiscopiei catolice de Madrid. Printre invitați s-au regăsit și alți membri ai administrației locale și clerici catolici.

Îndemn pentru participare la viața Bisericii

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia a evidențiat rolul esențial al participării active la viața bisericească.

„Cei care care caută pretexte pentru a nu veni la Sfânta Biserică greșesc foarte mult, lipsindu-se de întâlnirea cu Mântuitorul Hristos și de marele dar al mântuirii pe care El îl oferă celor smeriți și răbdători”, a spus Preasfinția Sa.

„Femeia gârbovă, dacă ar fi lipsit de la sinagogă, pe motiv că este bătrână și bolnavă, nu ar fi avut parte de vindecare și de bucuria mântuirii în Hristos Domnul”.

Recunoștință pentru binefăcători

Primarul Carlos Blázquez Rodríguez a primit Ordinul „Sfântul Apostol Iacov cel Mare”. Distincția i-a fost înmânată de Preasfințitului Părinte Teofil pentru oferirea lăcașului de cult spre folosința comunității române.

De asemenea, Adrian Ciorobea și Ionuț Ciprian Păștinaru au primit același ordin pentru implicarea în viața parohiei.

La finalul slujbei, părintele paroh Nicolae Biolan a mulțumit ierarhului, familiei, oficialităților locale și credincioșilor.

Parohia ,,Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici” a fost înființată în 2015 și se află în Ermita de San Francisco, Plaza de San Francisco, Colmenar Viejo.

Foto credit: Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei