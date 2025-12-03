În ajunul Zilei Naționale, comunitatea românească din Münster a dobândit propria biserică

Parohia „Sf. Spiridon” din Münster, Germania, a dobândit Biserica „Sf. Maria” de la comunitatea catolică locală duminică, în ajunul Zilei Naționale a României.

Ceremonia a avut loc în prezența Preasfințitului Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, care a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu părintele paroh Dimitrie Ursache și diaconii parohiei.

Predarea oficială a cheilor a fost precedată de o vecernie catolică, la care au participat atât enoriașii catolici, cât și credincioșii ortodocși. Preotul catolic Jürgen Streuer i-a înmânat cheile părintelui Dimitrie Ursache, în prezența reprezentantului Episcopiei catolice de Münster, Antonius Hamers.

Momentul festiv a inclus și un gest simbolic din partea copiilor școlii parohiale. Ei au construit un puzzle reprezentând harta României având în centru biserica primită în dar, în timpul intonării Imnului Național de către ansamblul de flaut al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

Un act de credință

Într-o postare pe Facebook, Episcopul vicar și-a manifestat recunoștința față de comunitatea catolică pentru gestul de încredere și prietenie, afirmând că darul este „un act de credință, realism și curaj”, precum și un semn al aprecierii față de modul în care parohia românească a folosit lăcașul în ultimii ani.

Ierarhul i-a felicitat pe părintele paroh, pe membrii consiliului parohial și pe toți enoriașii pentru mărturia de credință oferită comunității locale.

Parohia „Sf. Spiridon” din Münster a fost înființată în anul 2016 și își desfășoară activitatea liturgică în lăcașul de cult recent achiziționat.

Foto credit: Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord