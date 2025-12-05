Parohia Iancu Vechi-Mătăsari a găzduit expoziția „Pe urmele sfinților români”

Parohia Iancu Vechi-Mătăsari din București a fost miercuri gazda celei de-a XI-a ediții a expoziției de pictură, desen și colaj „Pe urmele sfinților români”.

Proiectul a marcat încheierea programului omonim prilejuit de „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea”. Evenimentul cultural-religios a reunit un număr de aproximativ 500 de elevi din 62 de unități de învățământ bucureștene.

„Îi felicităm pe copii, în primul rând. Scopul acestei manifestări este să cultivăm în sufletele copiilor noștri dragostea de credință, dragostea de Biserică, dragostea de neam și, nu în ultimul rând, să-i cultivăm în spiritul valorilor credinței creștin-ortodoxe”, a transmis părintele paroh Constantin Stoica.

Participanții și-au expus mai multe lucrări de artă inspirate din viețile sfinților români și realizate sub îndrumarea profesorilor de religie și de educație plastică. O parte a lucrărilor au fost dedicată sfinților canonizați în anul 2025.

Proiectul a fost realizat de Parohia Iancu Vechi-Mătăsari în colaborare cu Școala Gimnazială „Leonardo da Vinci” din București.

Creațiile elevilor vor putea fi admirate pe tot parcursul lunii decembrie la demisolul Bisericii Iancu Vechi-Mătăsari.

Foto credit: Ziarul Lumina