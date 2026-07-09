Parohia românească din Garmisch-Partenkirchen a găzduit turneul de fotbal al Protopopiatului Bavariei de Sud

Parohia „Sf. Nicolae și Sf. Korbinian” din Garmisch-Partenkirchen, Germania, a găzduit la finalul săptămânii trecute a treia ediție a Turneului de fotbal al Protopopiatului Bavariei de Sud.

Evenimentul sportiv a debutat cu rugăciunile de binecuvântare, la care au luat parte cele 14 echipe concurente și susținătorii acestora.

Părintele Dumitru Aman, parohul comunității românești, a adresat un cuvânt de bun venit, în care a evidențiat faptul că mișcarea, entuziasmul și bucuria participării, contribuie la întărirea legăturii dintre cei ce iubesc Biserica și sportul.

De asemenea, pr. Alexandru Nan, protopop al Bavariei de Sus și inițiatorul acestui turneu, a pus în lumină importanța sportului pentru sănătatea sufletului, minții și a trupului.

La evenimentul sportiv a participat și Claudia Zolk, viceprimar al orașului, care a adresat un cuvânt de bun venit participanților, exprimându-și bucuria organizării acestui eveniment.

„A fost un eveniment sportiv care, cu siguranță, contribuie la întărirea comuniunii dintre parohii și care-i ajută pe membrii acestora să se cunoască mai bine, să se apropie unii de alții și, împreună, să se apropie de Dumnezeu”, a transmis părintele Dan Alb de la Parohia „Sf. Cuv. Ioan Damaschin și Ioan de la Prislop”.

La sfârșitul tuturor meciurilor a avut loc festivitatea de premiere, în cadrul căreia toate echipele au primit diplome de participare, iar echipele clasate pe primele trei locuri au fost răsplătite cu trofee.

Foto credit: Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord