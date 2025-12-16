O parohie buzoiană a organizat o campanie de donare de sânge

Parohia buzoiană Nehoiu a organizat o donare de sânge, parte a campaniei „Donează! Gestul tău contează!”, la începutul lunii decembrie. Acțiunea a devenit o tradiție pentru comunitate, ajunsă la al 8-lea an de desfășurare.

Astfel, peste 300 de preoți și credincioși din localitate și din împrejurimi s-au prezentat în sala de activități a parohiei pentru a dona sânge.

Campania a ajutat la recoltarea a impresionantului număr de 1.000 de pungi de sânge, pentru a ajuta pacienții care au nevoie de transfuzii.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Protoieriei Pătârlagele, al Societății Naționale a Femeilor Ortodoxe Române din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei și al Centrului de Transfuzie Sanguină Buzău.

Foto credit: Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei