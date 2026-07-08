„Vreau, știu, pot – distracție cu sens”: Școală de vară pentru copiii dintr-o parohie băcăuană

În perioada 29 iunie–3 iulie 2026, Parohia Apa Asău din județul Bacău – Protopopiatul Moinești a fost gazda celei de-a doua ediții a școlii de vară, desfășurată sub genericul „Vreau, știu, pot – distracție cu sens”, un proiect educativ, recreativ și duhovnicesc dedicat copiilor și tinerilor din comunitate.

Evenimentul, organizat la inițiativa părintelui paroh Alexie-Andrei Huiban și cu binecuvântarea Arhiepiscopului Ioachim al Romanului și Bacăului, a beneficiat de parteneri importanți din comunitate, care și-au dat mâna pentru a face un bine copiilor: Școala Gimnazială Apa Asău, Primăria Comunei Asău, Asociația Educație și sănătate pentru toți și magazinul de produse locale Ospăț haiducesc.

Copiii au îmbinat activitățile educative, spirituale, culturale și recreative într-un program care le-a oferit oportunități de învățare, socializare și dezvoltare personală.

Rugăciune și abilități de viață

Programul a debutat după Sfânta Liturghie, cu o festivitate de deschidere, în cadrul căreia părintele paroh a citit rugăciunea de mulțumire adusă Bunului Dumnezeu pentru anul școlar încheiat cu multe realizări și premii obținute la concursuri.

A doua zi, copiii au aflat multe informații utile despre siguranța personală chiar de la reprezentanții Poliției Județene Bacău. Polițiștii au discutat cu ei inclusiv despre prevenirea comportamentelor de risc și importanța respectării regulilor în viața de zi cu zi.

Următoarea zi a taberei a fost dedicată creativității și apropierii de natură. Participanții au făcut o drumeție cu popas și pictură în aer liber, descoperind frumusețea mediului înconjurător, pe care au transpus-o în lucrări pline de culoare și sensibilitate.

Mișcare fizică și creativitate

Din program nu au lipsit competițiile sportive, care au încurajat mișcarea, fair-playul și colaborarea între participanți, și un foc de tabără, care a încununat festivitatea de premiere.

Tabăra s-a încheiat cu un pelerinaj la Iași, unde tinerii au participat la Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala Mitropolitană, apoi au vizitat Muzeul Mitropolitan, Mănăstirile „Sfinții Trei Ierarhi” și Hadâmbu, Palatul Culturii și Grădina Botanică.

La final, parohul a transmis mulțumiri chiriarhului Romanului și Bacăului, precum și partenerilor și voluntarilor.

„Școala de vară rămâne o mărturie a lucrării frumoase pe care o poate înfăptui o comunitate unită în credință și dragoste. Cu nădejde și recunoștință, privim spre edițiile viitoare, încredințați că visul de copilărie continuă să prindă contur în tinda Bisericii”, a spus Părintele Alexie-Andrei Huiban.

Parohul din Apa Asău este convins că educația se construiește nu doar în sala de clasă, ci și prin experiențe trăite împreună.

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Apa Asău, situat la 65 km distanță de orașul Bacău, este un sat pitoresc de pe valea pârâului cu același nume, la poalele Munților Tarcău și Goșman. Comunitatea își propune să edifice o nouă biserică parohială, după un proiect în stil ștefanian.

Foto credit: Parohia Apa Asău