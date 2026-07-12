Parohia Augsburg a aniversat 30 de ani de la înființare

Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Arhidiacon Ștefan” din Augsburg, Germania, a aniversat 30 de la înființare, printr-o serie de manifestări liturgice și culturale.

Sâmbătă, comunitatea s-a rugat împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, care a oficiat Sfânta Liturghie în biserica parohială împreună cu un sobor de 11 clerici din care a făcut parte și Pr. Alexandru Nan, Protopopul Bavariei de Sud și parohul Bisericii „Buna Vestire” din München.

La final, credincioșilor le-a fost prezentat scriitorul Klaus Kenneth, autorul cărții „Drumul meu spre Ortodoxie”, aflat într-un turneu de conferințe la invitația unor parohii românești din sudul Bavariei. De asemenea, Ansamblul „Hora” al Parohiei „Buna Vestire” din München a prezentat un program artistic.

Conferință despre icoana ortodoxă

Între manifestările jubiliare s-a numărat și o conferință susținută de părintele profesor Daniel Benga de la Universitatea „Ludwig-Maximilian” din München și intitulată „Ortodoxia ca lume iconică a credinței”.

La prelegere au participat membri ai comunității parohiale, reprezentanți ai statului român și ai autorităților locale, clerici români din Germania.

„Am încercat să prezint oaspeților la acest jubileu, care vin în mare parte din tradiția germană – catolici și protestanți, modul în care Ortodoxia vede întreaga lume din perspectivă iconică. Și am arătat faptul că pentru ortodocși nu numai icoana este icoană, ci întreaga lume este o icoană a lui Dumnezeu”, a declarat pr. prof. Daniel Benga pentru Trinitas TV.

„Omul este, de asemenea, făcut după chipul lui Dumnezeu și astfel poartă într-un mod iconic prezența dumnezeiască. Și această perspectivă largă asupra icoanei, care se întemeiază de fapt pe teologia Sfântului Ioan Damaschinul, este o bază extraordinar de importantă de dialog pentru culturile care nu cunosc icoana așa cum o înțelegem noi.”

„Și acesta a fost mesajul principal, și anume faptul că, în momentul în care privim o icoană, se intersectează privirea noastră cu privirea Sfinților, cu privirea lui Dumnezeu. Și în această intersectare a privirilor se naște iubirea. Acesta este scopul icoanei: comuniunea și iubirea dintre cel care contemplă și Cel Contemplat”, a adăugat părintele profesor.

Programul a inclus un recital de pian oferit de tineri invitați, iar la final, Părintele Paroh Ciprian Aurel Suciu a primit în dar din partea comunității parohiale o icoană cu chipurile Sfinților Cuvioși Mărturisitori Cleopa și Paisie de la Sihăstria.

Declarațiile oficialilor prezenți

La eveniment a participat și Miheia-Mălina Diculescu-Blebea, Consulul General al României la München, care a transmis aprecieri pentru lucrarea desfășurată de Părintele Paroh Ciprian Aurel Suciu.

„Este un devotat slujitor al Bisericii și un părinte spiritual pentru întreaga comunitate de români de aici. Acum, la 30 de ani de funcționare a parohiei, e un exemplu pentru comunitate și cred că reușește să adune în jurul lui întreaga comunitate românească din Augsburg prin exemplul său de întrajutorare, de credință și de păstrare a tradițiilor românești”, a spus consulul general.

Bernd Zitzelsberger, viceprimarul orașului Augsburg, a declarat că membrii comunității ortodoxe române s-au integrat bine în Germania. „Mă bucur mult că Biserica Ortodoxă Română și credința ortodoxă există deja de 30 de ani în Augsburg”, a spus oficialul.

O comunitate în continuă expansiune

Traian Rășinaru, consilier parohial, a explicat pentru jurnaliști dezvoltarea parohiei în ultimele decenii.

„A început cu 6-7 oameni, într-o biserică mică, veche de o mie de ani. Și, în anul 1997, am aflat de această biserică, ce funcționa de un an în Augsburg. Din 6 am ajuns la 60, din 60 am ajuns la 100, nu mai încăpeam în biserică”, a relatat consilierul parohial.

„Sărbătorile de Paști și de Crăciun le făceam cu jumătate din credincioși pe stradă. Comunitatea a crescut, am ajuns în această biserică, Don Bosco, care ne-a primit și unde ne putem desfășura activitatea.”

Actuala biserică are o capacitate de 800 de locuri, dar de Paști românii continuă să umple și strada, participând în număr de 1.500-2.000 de oameni la slujbă.

Foto credit: Facebook / Protopopiatul Ortodox Român al Bavariei de Sud