Părintele stareț Victorin Oanele, 11 ani de la trecerea la Domnul

Vineri se împlinesc 11 ani de la trecerea la cele veșnice a Arhimandritului Victorin Oanele (1931–2014), starețul Mănăstirii Sihăstria timp de peste patru decenii și una dintre cele mai marcante figuri ale monahismului românesc contemporan.

Părintele Victorin Oanele s-a născut la 1 februarie 1931 în satul Poiana, comuna Vrâncioaia, județul Vrancea.

A intrat în viața monahală la Mănăstirea Sihăstria în anul 1952, la îndemnul Părintelui Nil Dorobanțu. Un an mai târziu, la 18 octombrie 1953, a fost călugărit, având ca naș de călugărie pe Părintele Daniil Sandu Tudor, inițiatorul mișcării spirituale „Rugul Aprins” de la Mănăstirea Antim.

A fost hirotonit ierodiacon în anul 1954 de Patriarhul Chiril al Bulgariei, în timpul unei vizite oficiale la Mănăstirea Neamț, iar ulterior, la 29 august 1971, a primit hirotonia întru ieromonah la Mănăstirea Secu, de la episcopul vicar Irineu Crăciunaș Suceveanul.

Starețul neobosit al Mănăstirii Sihăstria

Ca stareț, a condus Mănăstirea Sihăstria între anii 1972 și 2014, adică timp de 42 de ani de neîntreruptă slujire. Este cea mai îndelungată stăreție din istoria așezământului.

Sub conducerea sa au fost ridicate numeroase biserici, paraclise, chilii și construcții anexe, între care se remarcă Biserica „Sfânta Teodora de la Sihla”, sfințită în anul 1997 de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și de Patriarhul Teoctist al României.

Părintele Victorin a tuns în monahism peste 200 de călugări, între care se numără și Preafericitul Părinte Daniel, actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Cu o viață dedicată slujirii și ascultării, Arhimandritul Victorin Oanele rămâne în memoria obștii și a credincioșilor ca un model de statornicie, discernământ și iubire față de Biserică.

