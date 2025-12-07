Părintele Patriarh Daniel a votat la alegerile pentru primăria Capitalei

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a votat duminică, la alegerile locale organizate pentru a decide cine va conduce Primăria Municipiului București.

Patriarhul României a ajuns în jurul orei 17:30 la secția de votare amenajată în cadrul Școlii Gimnaziale „Ienăchiță Văcărescu” din Capitală, unde și-a exercitat dreptul de vot, care este și o îndatorire cetățenească.

Duminică, 7 decembrie, bucureștenii sunt chemați să aleagă noul primar al Capitalei, după ce fostul primar, Nicușor Dan, a devenit Președintele României.

La ora 17:00, prezența la urne depășise 26%, conform datelor transmise în timp de real de Autoritatea Electorală Permanentă.

Pe liste sunt înscriși în total 1.803.728 de bucureșteni.

Ai întârziat la vot? Află de aici care este secția ta de votare.

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu