Paraclisul Universitar din Pitești l-a cinstit pe Sf. Apostol Simon Zilotul, ocrotitorul spiritual

Paraclisul Universitar din Pitești și-a sărbătorit duminică ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Apostol Simon Zilotul. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului.

Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre întâlnirea Mântuitorului Hristos cu femeia samarineancă și despre transformarea acesteia după descoperirea adevărului dumnezeiesc: „Iisus Hristos, pentru prima oară, Se recomandă că este Iisus Hristos în fața acestei femei care crede când va veni Hristos în sfârșit și îi spune: El este Cel ce vorbește cu tine”.

Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului a subliniat că femeia samarineancă devine, prin mărturisirea ei, primul apostol al lui Hristos.

„Imaginați-vă ce bucurie pe această femeie celebră am putea spune, pentru că ea a devenit primul apostol. A mers în cetate și aproape a fost dusă și a spus că: iată, am întâlnit pe Hristos care mi-a spus mie toate câte am făcut. Așa, deci este prima trimitere în apostolat”, a spus IPS Calinic.

La finalul slujbei, protosinghelul Rafael Vintilă, slujitor al Paraclisului Universitar, a mulțumit Arhiepiscopului Calinic, care „a adus binecuvântarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Mulțumim tuturor pentru această binecuvântare și tinerilor studenți care au participat”, a transmis pentru Trinitas TV preotul.

Paraclisul Universitar din Pitești a fost construit în anul 2019 într-un spațiu pus la dispoziție de rectoratul instituției de învățământ. Lăcașul de cult oferă asistență religioasă studenților și cadrelor didactice universitare.

